Роскошный дом был построен в 1998 году. Как он выглядит и что есть внутри – смотрите далее.

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Что известно о недвижимости

Особняк, который расположен напротив владений Джозефа Байдена, построен во французском стиле с колоннами и большими широкими окнами. На площади более 808 квадратных метров есть 4 спальни, 3 ванные комнаты, столовая, гостиная, игровая комната, бар, рабочий кабинет, кинозал, тренажерный зал и гардеробные.

Интерьер дома выполнен в светлых тонах с использованием деревянной мебели.

Дом по соседству с Байденом хотят продать за 2,4 миллиона долларов / Фото Forbes

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По словам агента по недвижимости Майкла Кельчевски (Brandywine Fine Properties Sotheby’s International), в скором времени в районе повысят уровень безопасности. На въезде также планируют установить контрольно-пропускные пункты.

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