В Нью-Йорке 15 лет строили самый высокий небоскреб за 3 миллиарда долларов: как он выглядит

В 2021 году на Манхэттене в Нью-Йорке будет завершено строительство самого высокого небоскреба в США – Central Park Tower. Здание, которое расположено недалеко от знаменитого парка, строили более 15 лет.

Приобрести жилье в 98-этажном доме можно по цене от 7 миллионов долларов (191 миллион гривен). Как выглядит небоскреб – смотрите ниже.

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Что известно о небоскребе

Высота Central Park Tower составляет 472 метра и 98 этажей. Это выше, чем всемирно известный Empire State Building. На строительство было потрачено 3 миллиарда долларов (81,8 миллиарда гривен). Внутри расположено 179 кондоминиумов, жители которых получат прекраснейший вид на парк. Ценник на жилье стартует от 7 миллионов долларов.

Для того чтобы получить разрешение на строительство, застройщику пришлось выкупать права на "воздух" вокруг здания Лиги студентов, которое расположено рядом. Это обошлось около 60 миллионов долларов.

Самый высокий жилой небоскреб расположен на Манхэттене / Фото Getty Images

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В основании самого высокого небоскреба – семиэтажный люксовый универмаг Nordstorm, который также стал одним из соинвесторов здания.

Как выглядит Central Park Tower в Нью-Йорке / Фото Getty Images: