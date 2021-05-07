Только так можно создать идеальную кухню. Подробнее обо всех тонкостях рассказала дизайнер интерьера Елена Кузина.

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Как создать идеальную кухню

  • На глянцевых и стеклянных кухонных фасадах всегда видны отпечатки пальцев. Если ежедневная уборка не для вас – рассмотрите другие варианты.
  • На черных кухнях наиболее сильно видна грязь – учитывайте это при заказе.
  • Яркие фасады очень быстро надоедают.
  • Самые практичные кухни – под дерево или же в натуральных цветах и оттенках.
  • Для маленьких помещений отлично подойдет светлая кухня под потолок.

Идеальную кухню можно создать, если учесть несколько рекомендаций / Фото pinterest

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  • Для того чтобы кухня выглядела целостно и аккуратно, обязательно используйте цоколь. Это также защитит от мусора под мебелью.

Выбирая фасады, учтите, какой уход за ними требуется / Фото pinterest

  • Кухню можно сделать без верхних шкафов – это добавит помещению "воздуха". Важно: в таком случае на открытых полках не должно быть лишнего.
  • Подсветка – важный элемент кухни. В идеале сделайте ее над всей рабочей поверхностью.
  • Стеклянные фасады сделают кухню интереснее, однако они требуют регулярного ухода. Также можно использовать рифленое стекло – это стильно и красиво.

 