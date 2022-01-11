Новые форматы жилья: сколько стоит трендовая недвижимость в Украине

Финансовые возможности украинцев, а также их предпочтения формируют новые тренды на рынке недвижимости. В этом году среди популярных форматов останутся смарт-квартиры и таунхаусы.

Разбираемся, чем обусловлена популярность этих форматов и сколько будет стоить трендовое жилье для украинцев в 2022 году.

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Смарт-квартиры

Смарт-квартиры – довольно популярный формат жилья. Спрос на него обусловлен, в частности, быстрым темпом современной жизни. Смарт-квартира имеет небольшую жилую площадь (примерно 20 – 35 квадратов), где вмещается кухня и место для сна. Есть также небольшая прихожая и отдельная ванная комната.



Смартквартиры – довольно популярный формат жилья / Фото Unsplash

Основные отличия "умного" жилья:

обладают всем необходимым для комфортной жизни;

не требуют больших средств на обеспечение тепла в помещении и другие коммунальные услуги;

на первичном рынке жилья их цена значительно ниже, чем, например, за однокомнатную квартиру.

Эти и другие характеристики побуждают украинцев покупать или арендовать такое жилье. Обычно это касается молодых людей, работающих в ИТ-сфере или тех, кто является студентами.

В среднем цены на жилье стартуют от 500 тысяч гривен (в квартирах без ремонта) и от 1,5 миллиона гривен в новостройке. По данным ОЛХ, такое жилье можно арендовать примерно за 600 – 700 грн в сутки и от 6000 до 9000 в месяц.

Таунхаус



Обычно таунхаусы размещаются в пригороде / Фото Unsplash

Таунхаус – удобная и распространенная форма жилья, заимствованная из-за границы. Планировка в таких помещениях стандартная. На первом этаже – гостиная, кухня и техническое помещение, на втором – спальные комнаты, санузел и балкон. Может быть также и третий этаж, преимущественно используемый в качестве зоны отдыха.

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Таунхаусы выбирают:

когда желают жить поближе к природе, но одновременно нуждаются в социализации;

когда нужен частный дом, населенный подходящими людьми для коммуникации;

обеспеченные молодые семьи или иностранцы, арендующие жилье такого типа.

Как свидетельствуют объявления ЛУН, таунхаусы размещаются в пригороде. Их цена варьируется от 700 тысяч до 2 миллионов гривен. В цену таунхауса заложена стоимость миниатюрного участка и подвод коммуникаций.

Хит продаж в конце 2021 года

Украинцы в поисках недорогого жилья изменили упор на вторичный рынок. Более трети спроса составляют недорогие однокомнатные квартиры. По данным Today.ua, хитом продаж на конец текущего года стали небольшие квартиры в домах старой застройки.

Наибольший спрос на вторичном рынке пользуется жильем в сегменте стоимости от 50 до 70 тысяч долларов. На него приходится 37% спроса.

Стали очень популярны также самые дешевые квартиры по цене до 30 тысяч долларов. Они составляют 34% спроса. В самом большом спросе ныне небольшие однокомнатные квартиры площадью до 35 квадратных метров в домах старой застройки.