Одной рукой давать, второй – отнимать: что скрывают новые налоги на жилье в Украине

Скандальный законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений", который Верховная Рада приняла за основу, ударит по всей строительной отрасли.

Это приведет к серьезным последствиям, которые ощутят на себе и простые украинцы, и государство в целом. Подробнее пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Что важного в документе

По словам эксперта, в документе есть два ключевых момента:

освобождение от налогообложения участников госпрограммы ипотеки и программы Фонда развития предпринимательства и Фонда развития инноваций.

внедрение налогообложения доходов физических лиц, полученных от продажи третьего и последующих объектов недвижимости за отчетный период. Ставка при этом составляет 18%.

Это история из разряда: одной рукой давать, второй – отнимать. Потому что внедрение подобного налогообложения – прямой удар по инвестициям частных рантье. А, следовательно, это удар по всей строительной отрасли и смежных с ней отраслях, которых свыше сорока,

– отметила Берещак.

Она пояснила, что в случае принятия законопроекта, объемы инвестиций серьезно уменьшатся. Это приведет к сокращению налоговых отчислений, отсутствию рабочих мест, снижению темпов строительства и ввода новых объектов в эксплуатацию.

Налоговая идея Кабмина ударит по простым украинцам / Фото Pixabay

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Как налоги повлияют на стоимость недвижимости

Эксперт подчеркнула, что идея уравновесить налогообложение неплохая, но не в том виде, в котором она представлена в парламенте. Нынешний вариант приведет к удорожанию недвижимости сразу на 20%. И платить эту сумму придется обычным украинцам, покупающим жилье.

Налог в 18% и пенсионный сбор фактически ведут к увеличению стоимости жилья сразу на 20%, которые придется заплатить обычному покупателю. Захочет ли он это делать – вопрос другой,

– резюмировала Виктория Берещак.