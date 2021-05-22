Для этого нужно не забыть о нескольких моментах. Что поможет обезопасить жилье на случай длительного отъезда – читайте ниже.

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Протечки

Протечки воды – одна из самых распространенных проблем, которая случается, в том числе в период отпусков. В подобных ЧП можно не только нанести ущерб себе и соседям, повредив стены и перекрытия, но и также залить мебель и технику. Для того чтобы избежать проблемы, перед отъездом необходимо перекрыть воду в квартире.

Еще один вариант – установить датчик протечки воды. Он реагирует на влагу, посылает сигнал контроллеру, который блокирует подачу воды в жилье. Также система оповещает о происшествии владельца квартиры.

Газ и освещение

Если у вас газ – кран его подачи нужно отключить на период отсутствия. Также в целях безопасности можно использовать датчики утечки газа, пожаро- и дымозащиты и реле напряжения. Перед отпуском следует проверить все электроприборы и отключить их.

Перед отъездом отключите кран подачи газа / Фото pinterest

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Растения

Если вы любитель комнатных цветов, необходимо позаботиться о том, кто будет за ними следить на период вашего отсутствия. Если вариантов нет, можно использовать автоматическую систему полива. Это решение позволит сохранить живые растения даже при длительном отъезде.

Заранее подумайте о том, кто будет следить за растениями / Фото pinterest

Двери, окна, сигнализация, камеры

Как известно, сезон отпусков – период активной работы воров. Особенно это касается тех домов, где нет охраны и консьержа. Поэтому важно обезопасить себя от краж. Конечно же, оптимальным вариантом является сигнализация и видеонаблюдение. Существуют системы, которыми можно управлять со смартфона, видеть, что происходит в квартире и возле нее, и в случае необходимости нажать "тревожную" кнопку, чтобы включилась сирена. Если вы проживаете на первом этаже – позаботьтесь также об окнах. Желательно, чтобы на них были решетки.

На окнах первого этажа должны быть решетки / Фото pinterest