Для цього потрібно не забути про декілька моментів. Що допоможе убезпечити житло на випадок тривалого від'їзду – читайте нижче.

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Протікання

Протікання води – одна з найпоширеніших проблем, яка трапляється, в тому числі в період відпусток. У подібних НС можна не тільки завдати шкоди собі та сусідам, пошкодивши стіни й перекриття, але й залити меблі та техніку. Для того щоб уникнути проблеми, перед від'їздом необхідно перекрити воду у квартирі.

Ще один варіант – встановити датчик протікання води. Він реагує на вологу, посилає сигнал контролеру, який блокує подачу води в житло. Також система оповіщає про подію власника квартири.

Газ і освітлення

Якщо у вас газ – кран його подачі потрібно відключити на період відсутності. Також з метою безпеки можна використовувати датчики витоку газу, пожежо- і димозахисту та реле напруги. Перед відпусткою слід перевірити всі електроприлади й відключити їх.

Перед від'їздом відключіть кран подачі газу / Фото pinterest

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Рослини

Якщо ви любитель кімнатних квітів, необхідно подбати про те, хто буде за ними стежити у період вашої відсутності. Якщо варіантів немає, можна використати автоматичну систему поливу. Це рішення дозволить зберегти живі рослини навіть при тривалому від'їзді.

Заздалегідь подумайте про те, хто буде стежити за рослинами / Фото pinterest

Двері, вікна, сигналізація, камери

Як відомо, сезон відпусток – період активної роботи злодіїв. Особливо це стосується тих будинків, де немає охорони та консьєржа. Тому важливо убезпечити себе від крадіжок. Звичайно ж, оптимальним варіантом є сигналізація та відеоспостереження. Існують системи, якими можна управляти зі смартфона, бачити, що відбувається у квартирі та біля неї, і в разі необхідності натиснути "тривожну" кнопку, щоб включилася сирена. Якщо ви проживаєте на першому поверсі – подбайте також про вікна. Бажано, щоб на них були решітки.

На вікнах першого поверху повинні бути решітки / Фото pinterest