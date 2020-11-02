Маленькая кухня – помещение, которое хочется сделать и уютным, и функциональным. Однако из-за ограниченной площади приходится хорошо потрудиться, чтобы все вместилось.

Как сделать маленькую кухню функциональной и при этом стильной, рассказывает Недвижимость 24.

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Второй ярус

Тренд последних годов – второй ярус в кухонном гарнитуре. Высокие шкафы до потолка позволяют вместить гораздо больше кухонной утвари и различных предметов, чем обычные. Более того, они стильно и лаконично смотрятся в интерьере.

Такой вариант – практичный и функциональный / Фото idealkuhnya

Техника

Для того чтобы в кухне все поместилось, серьезно отнеситесь к выбору техники. Выберите мини-холодильник (если нет места для высокого) – его можно встроить под столешницу. Посудомоечную машину можно взять узкую - она удачно "спрячется" под мойкой. Варочная панель также есть в компакт-варианте – на 1 или 2 конфорки. Такая техника займет гораздо меньше места.

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Посуда

Чтобы помещение не казалось еще меньше, избегайте разной по стилю, форме и цвету посуды. Все видимые и часто используемые элементы должны быть в одной стилистике, и соответствовать общему интерьеру.

Красивая посуда может также стать акцентом / Фото dizajngid

Освещение

Дополнительный свет – обязательный атрибут маленькой кухни. Чтобы комната зрительно казалась просторнее, сделайте подсветку рабочей зоны и повесьте светильники над обеденным столом или барной стойкой. Они создадут нужный акцент и сделают помещение уютным.

Над рабочей зоной обязательно нужна подсветка / Фото gd-home

Декор

Многие ошибочно считаю, что если кухня маленькая, то декор в ней не нужен. На самом деле, это могут быть функциональные предметы, например, стулья, или полотенца.