Для максимального комфорту та зручності робоче місце вдома потрібно ретельно спланувати. Принципи створення домашнього офісу розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.
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Наразі домашній офіс – це не розкіш, а повсякденна необхідність,
– зазначила Скуратова.
Принципи створення домашнього офісу
- Ідеальний варіант – офіс в окремому приміщенні. Тому якщо є вільна кімната – використайте її.
- Офіс має бути максимально комфортним – враховуйте це при його плануванні.
- Зручні меблі. Сидяча робота дає про себе знати, тому стілець та стіл потрібно уважно вибирати.
- Стіл може бути матовим чи глянцевим. За словами дизайнерки інтер'єру, більш практичним варіантом є матове покриття.
- Місця для зберігання. У домашньому офісі важливо передбачити полиці, ящики, кошики та ін., де буде зберігатися канцелярія та інші приналежності.
Продумайте місця для зберігання – це забезпечить зручність / Фото fhitsfriends
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- Якщо офіс знаходиться в загальному приміщенні – передбачте перегородки.
- Освітлення – один з важливих нюансів в офісі. Це може бути люстра, настільна лампа, бра, торшер. Ангеліна Скуратова підкреслила, що "дизайн освітлювальних приладів – це окреме мистецтво".
Освітлення – один з атрибутів офісу / Фото pinterest
- Живі рослини прикрасять офіс і додадуть йому затишку.
Кімнатні квіти прикрасять кабінет / Фото pinterest