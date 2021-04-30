Для максимального комфорту та зручності робоче місце вдома потрібно ретельно спланувати. Принципи створення домашнього офісу розповіла дизайнерка інтер'єру Ангеліна Скуратова.

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Наразі домашній офіс – це не розкіш, а повсякденна необхідність,
– зазначила Скуратова.

Принципи створення домашнього офісу

  • Ідеальний варіант – офіс в окремому приміщенні. Тому якщо є вільна кімната – використайте її.
  • Офіс має бути максимально комфортним – враховуйте це при його плануванні.
  • Зручні меблі. Сидяча робота дає про себе знати, тому стілець та стіл потрібно уважно вибирати.
  • Стіл може бути матовим чи глянцевим. За словами дизайнерки інтер'єру, більш практичним варіантом є матове покриття.
  • Місця для зберігання. У домашньому офісі важливо передбачити полиці, ящики, кошики та ін., де буде зберігатися канцелярія та інші приналежності.

Продумайте місця для зберігання – це забезпечить зручність / Фото fhitsfriends

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  • Якщо офіс знаходиться в загальному приміщенні – передбачте перегородки.
  • Освітлення – один з важливих нюансів в офісі. Це може бути люстра, настільна лампа, бра, торшер. Ангеліна Скуратова підкреслила, що "дизайн освітлювальних приладів – це окреме мистецтво".

Освітлення – один з атрибутів офісу / Фото pinterest

  • Живі рослини прикрасять офіс і додадуть йому затишку.

Кімнатні квіти прикрасять кабінет / Фото pinterest​

 