В последнее время дистанционная работа стала популярной в множестве стран. Для того чтобы работать дома, нужно создать комфортные условия.

Как обустроить рабочий кабинет в обычной квартире и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.

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В какой комнате сделать кабинет

кабинет делается вместо гостевой спальни

вместо детской комнаты

вместо гардербной

делается перепланировка для выделения места под кабинет

используется балкон или лоджия

Кабинет можно обустроить на балконе / Фото roomble

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Отделка и стиль

Рабочий кабинет чаще всего оформляют в одном стиле со всей квартирой. Так же это может быть отдельное направление – минимализм, лофт, хай-тек, лофт или скандинавский стиль.

При отделке кабинета важно понимать, что главные требования – комфорт, практичность и удобство. Отлично подойдет декоративная штукатурка и краска на стены и ламинат в виде напольного покрытия.

Кабинет будет хорошо смотреться в одном стиле с квартирой / Фото roomble

Цветовая гамма

Светлые и нейтральные оттенки станут идеальной палитрой для рабочего кабинета. Это могут быть белый, бежевый, кремовый, светло-серый, в пару к ним подойдут акцентные яркие цвета.

В качестве акцентов можно использовать яркие цвета / Фото balkonhelp

Важные нюансы

Учитывая количество техники в кабинете, обязательно продумайте розетки для ТВ, принтера, МФУ, ноутбуков и пр. Также обратите внимание на размер стола – его должно быть достаточно для всего оборудования и аксессуаров. Предусмотрите дополнительное освещение, чтобы во время работы не возникало дискомфорта.

Предусмотрите свет и розетки на рабочем месте / Фото dekorwind