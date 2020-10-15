Как обустроить рабочий кабинет в квартире
В последнее время дистанционная работа стала популярной в множестве стран. Для того чтобы работать дома, нужно создать комфортные условия.
Как обустроить рабочий кабинет в обычной квартире и на что обратить внимание, рассказывает 24 канал.
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В какой комнате сделать кабинет
- кабинет делается вместо гостевой спальни
- вместо детской комнаты
- вместо гардербной
- делается перепланировка для выделения места под кабинет
- используется балкон или лоджия
Кабинет можно обустроить на балконе / Фото roomble
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Отделка и стиль
Рабочий кабинет чаще всего оформляют в одном стиле со всей квартирой. Так же это может быть отдельное направление – минимализм, лофт, хай-тек, лофт или скандинавский стиль.
При отделке кабинета важно понимать, что главные требования – комфорт, практичность и удобство. Отлично подойдет декоративная штукатурка и краска на стены и ламинат в виде напольного покрытия.
Кабинет будет хорошо смотреться в одном стиле с квартирой / Фото roomble
Цветовая гамма
Светлые и нейтральные оттенки станут идеальной палитрой для рабочего кабинета. Это могут быть белый, бежевый, кремовый, светло-серый, в пару к ним подойдут акцентные яркие цвета.
В качестве акцентов можно использовать яркие цвета / Фото balkonhelp
Важные нюансы
Учитывая количество техники в кабинете, обязательно продумайте розетки для ТВ, принтера, МФУ, ноутбуков и пр. Также обратите внимание на размер стола – его должно быть достаточно для всего оборудования и аксессуаров. Предусмотрите дополнительное освещение, чтобы во время работы не возникало дискомфорта.
Предусмотрите свет и розетки на рабочем месте / Фото dekorwind