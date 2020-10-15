Як облаштувати робочий кабінет у квартирі
Останнім часом дистанційна робота стала популярною в багатьох країнах. Для того щоб працювати вдома, потрібно створити комфортні умови.
Як облаштувати робочий кабінет у звичайній квартирі і на що звернути увагу, розповідає 24 канал.
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В якій кімнаті зробити кабінет
- кабінет робиться замість гостьової спальні
- замість дитячої кімнати
- замість гардербної
- робиться перепланування для виділення місця під кабінет
- використовується балкон або лоджія
Кабінет можна облаштувати на балконі / Фото roomble
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Оздоблення та стиль
Робочий кабінет найчастіше оформляють в одному стилі з усією квартирою. Так само це може бути окремий напрямок – мінімалізм, лофт, хай-тек, лофт або скандинавський стиль.
При оздобленні кабінету важливо розуміти, що головні вимоги – комфорт, практичність і зручність. Відмінно підійде декоративна штукатурка і фарба на стіни і ламінат у вигляді підлогового покриття.
Кабінет буде добре виглядати в одному стилі з квартирою / Фото roomble
Колірна гама
Світлі і нейтральні відтінки стануть ідеальною палітрою для робочого кабінету. Це можуть бути білий, бежевий, кремовий, світло-сірий, в пару до них підійдуть акцентні яскраві кольори.
Як акценти можна використовувати яскраві кольори / Фото balkonhelp
Важливі нюанси
З огляду на кількість техніки в кабінеті, обов'язково продумайте розетки для ТБ, принтера, МФУ, ноутбуків та ін. Також зверніть увагу на розмір столу – його повинно бути достатньо для всього обладнання та аксесуарів. Передбачте додаткове освітлення, щоб під час роботи не виникало дискомфорту.
Передбачте світло і розетки на робочому місці / Фото dekorwind