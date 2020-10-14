В случае внезапного приезда гостей, всегда возникает вопрос – где же их разместить на ночь?

Для этого следует предусмотреть дополнительное спальное место в квартире. Где и как его организовать, рассказывает 24 канал.

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Диван на кухне

Длинный диван-книжку можно поставить на кухне. Это позволит разместить двух гостей. Важно учесть, что в таком варианте стол должен быть короче, чем диван, а стулья лучше подобрать с мягкой обивкой – тогда интерьер будет выглядеть целостно.

Диван-книжка может отлично дополнить интерьер кухни / Фото blues-dev

Кушетка

Самый простой способ организовать дополнительное спальное место. Этот вариант подойдет, если гости у вас остаются не слишком часто. Кушетка – практичный и удобный вариант и для повседневной жизни. Чтобы она не смотрелась "одиноко", подберите к ней красивый торшер.

Кушетка не займет много места / Фото homeasking

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Раскладное кресло

Простой и практичный способ разместить гостей. Это решение подойдет для любого интерьера.

Кресло можно поставить в любой комнате / Фото design-homes

Кровать-трансформер

Большую и удобную кровать можно спрятать в шкафу. Кровать-трансформер – отличное решение для небольших помещений. Днем в интерьере вы видите шкаф, а ночью он превращается в кровать.

Кровать легко можно трансформировать в шкаф / Фото ratatum

Спальное место на лоджии

Теплая лоджия может стать зоной отдыха. Ее можно использовать и для себя, и размещать гостей. Важно: обязательно продумайте дополнительное освещение и обогревательный элемент в зимнее время года. Оформить спальное место на лоджии можно в любом стиле и на любой вкус.

Уютная лоджия станет прекрасной зоной отдыха / Фото balkon4life