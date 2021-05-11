А тех, у кого нет растений, останавливает лишь одно – уход за ними. Какие цветы не доставляют много хлопот и подойдут даже новичкам – рассказала дизайнер интерьера Ксения Коваль.

По теме Опасные живые растения: от каких комнатных цветов лучше отказаться и почему

Тенденция к озеленению дома продолжается уже несколько лет, а с карантинами и локдаунами приобрела особую актуальность. Когда повсеместно рекомендуют сидеть дома, не высовываться на улицу, автоматически возникает желание перенести "улицу в дом". В этом смысле "зеленые домашние питомцы" в доме – лучшие друзья,

– отметила Коваль.

По ее словам, многие все же с опаской относятся к вазонам, ведь за ними нужен уход. Однако есть растения, вырастить которые под силу даже новичку.

Какие растения не доставляют особых хлопот

1. Замиокулькас

Это стильное лиственное растение, которое любит тень и не терпит переливов. Поливать его можно раз в неделю-две, а зимой – раз в месяц.

Замиокулькас известен многим как долларовое дерево / Фото pinterest

2. Хлорофитум

Цветок напоминает большой куст травы с белыми каемками на листьях. Хлорофитуму не страшна ни засуха, ни переливы. Кроме того, он растет как на жаре в тени, так и на сквозняке и даже в маленьком горшке. По словам дизайнера интерьера, это растение загубить сложнее, чем растить.

Хлорофитум подойдет всем "ленивым" владельцам / Фото pinterest

Интересно Как все удобно разместить в маленькой квартире: лайфхаки, которых вы не знали

3. Спатифиллум

Выносливое и красивое растение, цветы которого похожи на маленькие калы. Спатифиллум не любит прямых солнечных лучей и сквозняков. Поливать его можно 1-2 раза в неделю. При правильном уходе растение цветет круглый год.

Цветы спатифиллума напоминают маленькие калы / trizio

4. Монстера

Это растение с большими красивыми листьями знают все – оно пользуется популярностью среди цветоводов и часто используется в интерьерах квартир и домов. Чаще всего его можно встретить в крупных напольных горшках. Монстера любит тень, влажный воздух и полив 1-2 раза в неделю (летом), и раз в 1-1,5 недели (зимой).

Монстера – одно из самых известных комнатных растений / Фото pinterest

5. Хавортия

Относится к суккулентам, а значит частые поливы – это не ее история. Она прекрасно смотрится в композициях и будет красивым ненавязчивым декором на рабочем столе. Прямого солнца не любит, как и переливов. Летом поливайте 2 раза в неделю, весной и осенью – 1 раз в неделю, зимой – достаточно 1 раз в 2 недели,

– резюмировала Ксения Коваль.

Хавортия – суккулент, который украсит интерьер / Фото pinterest