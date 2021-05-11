Вариантом для небольших помещений является открытая гардеробная, однако подойдет это решение не всем. Какие есть нюансы и особенности у такой идеи – рассказала дизайнер интерьера Ирина Бодак.

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Спальня с открытой гардеробной – это смелое решение. Такой вариант подходит только тем, кто готов поддерживать чистоту и всегда все хорошо складывать, потому что все вещи остаются перед глазами,

– отметила Бодак.

Особенности открытой гардеробной

Несомненным преимуществом является возможность визуально увеличить пространство спальни. Это также сэкономит место для хранения.

спальни. Это также сэкономит место для хранения. Во время проектирования гардеробной нужно продумать все мелочи . Некоторые из них очень важны. Например, розетки для утюга, робота-пылесоса и другой техники.

. Некоторые из них очень важны. Например, розетки для утюга, робота-пылесоса и другой техники. Хорошее освещение – один из ключевых моментов успешной гардеробной. Он позволит избежать ощущения "кладовой".

Все нюансы нужно продумать на этапе проектирования гардеробной / Фото pinterest

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Если вы хотите сделать акцент в освещении , хорошим вариантом может быть подсветка полок.

, хорошим вариантом может быть подсветка полок. Для того чтобы не забираться наверх, чтобы увидеть, что там лежит, можно использовать стеклянные полки. Это решение также оригинально и интересно выглядит.

Открытая гардеробная – решение для тех, кто любит чистоту и порядок / Фото pinterest

Вообще, если есть возможность сделать гардеробную – лучше делать,

– подчеркнула Ирина Бодак.