Вариантом для небольших помещений является открытая гардеробная, однако подойдет это решение не всем. Какие есть нюансы и особенности у такой идеи – рассказала дизайнер интерьера Ирина Бодак.
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Спальня с открытой гардеробной – это смелое решение. Такой вариант подходит только тем, кто готов поддерживать чистоту и всегда все хорошо складывать, потому что все вещи остаются перед глазами,
– отметила Бодак.
Особенности открытой гардеробной
- Несомненным преимуществом является возможность визуально увеличить пространство спальни. Это также сэкономит место для хранения.
- Во время проектирования гардеробной нужно продумать все мелочи. Некоторые из них очень важны. Например, розетки для утюга, робота-пылесоса и другой техники.
- Хорошее освещение – один из ключевых моментов успешной гардеробной. Он позволит избежать ощущения "кладовой".
Все нюансы нужно продумать на этапе проектирования гардеробной / Фото pinterest
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- Если вы хотите сделать акцент в освещении, хорошим вариантом может быть подсветка полок.
- Для того чтобы не забираться наверх, чтобы увидеть, что там лежит, можно использовать стеклянные полки. Это решение также оригинально и интересно выглядит.
Открытая гардеробная – решение для тех, кто любит чистоту и порядок / Фото pinterest
Вообще, если есть возможность сделать гардеробную – лучше делать,
– подчеркнула Ирина Бодак.