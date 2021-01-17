Стулья – важный предмет мебели, который может стать изюминкой интерьера и подчеркнуть его характер.

Стулья бывают нескольких видов, и чтобы выбрать "свое", нужно учитывать некоторые нюансы, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.

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Часто сталкиваюсь с тем, что сейчас люди хотят выходить за рамки, добавив немного бунтарства в интерьеры своих квартир, – это круто! К примеру, микс стульев может стать изюминкой вашей обеденной зоны, – отметила дизайнер интерьера.

Какие стулья бывают

Стандартные.

Барные (выше стандартных и чаще всего используются для кухонных островов и барных стоек).

Стулья-кресла (имеют подлокотники для комфорта и удобства).

Размер

Есть два момента, которые нужно учесть:

Стул должен подходить вам (перед приобретением лучше на нем посидеть) Стул должен вписываться в комнату (для маленьких помещений не стоит брать большие стулья).

Как выбрать стулья на кухню

При выборе стульев для кухни нужно учитывать особенности помещения – влажность и высокие температуры. Стулья должны легко чиститься (практичнее всего – кожа или моющаяся ткань) и быть устойчивыми к внешним факторам.

При выборе стульев учитывайте все нюансы / Фото roomble

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Стулья для кухни-гостиной

Чаще всего в подобных помещениях делают обеденную зону, которая не очень сильно подвержена загрязнениям. Это позволяет рассмотреть варианты обивки для стульев. Важный момент – ткань должна сочетаться с мебелью в гостиной.

Стулья для барной стойки и острова

Преимущественно используются барные стулья. Лучше всего подойдут варианты с регулировкой высоты, чтобы каждый член семьи мог отрегулировать под себя. Также не рекомендуется брать слишком глубокие сидения – это неудобно.

Барные стулья пользуются высоким спросом / Фото domfront

Как миксовать стулья в интерьере

Есть несколько вариантов (смотрите на фото дизайнера интерьера ниже):