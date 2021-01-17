Как выбрать стулья в квартиру: полезная шпаргалка для владельцев
Стулья – важный предмет мебели, который может стать изюминкой интерьера и подчеркнуть его характер.
Стулья бывают нескольких видов, и чтобы выбрать "свое", нужно учитывать некоторые нюансы, рассказала дизайнер интерьера design_dizart в Instagram.
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Часто сталкиваюсь с тем, что сейчас люди хотят выходить за рамки, добавив немного бунтарства в интерьеры своих квартир, – это круто! К примеру, микс стульев может стать изюминкой вашей обеденной зоны, – отметила дизайнер интерьера.
Какие стулья бывают
- Стандартные.
- Барные (выше стандартных и чаще всего используются для кухонных островов и барных стоек).
- Стулья-кресла (имеют подлокотники для комфорта и удобства).
Размер
Есть два момента, которые нужно учесть:
- Стул должен подходить вам (перед приобретением лучше на нем посидеть)
- Стул должен вписываться в комнату (для маленьких помещений не стоит брать большие стулья).
Как выбрать стулья на кухню
При выборе стульев для кухни нужно учитывать особенности помещения – влажность и высокие температуры. Стулья должны легко чиститься (практичнее всего – кожа или моющаяся ткань) и быть устойчивыми к внешним факторам.
При выборе стульев учитывайте все нюансы / Фото roomble
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Стулья для кухни-гостиной
Чаще всего в подобных помещениях делают обеденную зону, которая не очень сильно подвержена загрязнениям. Это позволяет рассмотреть варианты обивки для стульев. Важный момент – ткань должна сочетаться с мебелью в гостиной.
Стулья для барной стойки и острова
Преимущественно используются барные стулья. Лучше всего подойдут варианты с регулировкой высоты, чтобы каждый член семьи мог отрегулировать под себя. Также не рекомендуется брать слишком глубокие сидения – это неудобно.
Барные стулья пользуются высоким спросом / Фото domfront
Как миксовать стулья в интерьере
Есть несколько вариантов (смотрите на фото дизайнера интерьера ниже):
- Один цвет, но разный дизайн.
- Один дизайн, но разный цвет.
- Один материал, но разный дизайн.
- Один стиль, но разный дизайн.
- Один акцентный стул.
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