Кухня с привлекательным окном притягивает взгляды и кажется более уютной.

Как оригинально использовать окно и подоконник в кухне, рассказывает 24 канал.

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Место для еды и работы

Кухонный подоконник с легкостью можно превратить в небольшой столик. Для этого потребуется красивая столешница (она может быть продолжением кухонного гарнитура), пару стульев или табуреток. Если семья большая, подоконник можно сделать и полноценным столом для приема пищи. Это позволит существенно сэкономит место в помещении. Также подоконник можно использовать в качестве барной стойки или рабочего места.

Подоконник может стать функциональным местом в кухне / Фото pinterest

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Рабочая поверхность

Подоконник может стать и рабочей поверхностью. Это удобно и практично, но есть нюанс. Поверхность должна быть отделана из качественных и прочных материалов. Это может быть натуральный или искусственный камень, керамическая плитка и пр.

Обычная столешница поможет перевоплотить подоконник / Фото dizajngid

Мойка у окна

Стильное и актуальное решение для кухонного подоконника. У него есть как плюсы, так и минусы. Например, во время мытья посуды можно любоваться видами за окном. Также такой прием сэкономит место в кухне и позволит не включать свет в дневное время, ведь будет естественное освещение. К минусам можно отнести перенос мокрой зоны, тщательный подбор смесителя и наличие батареи под окном.

Размещение мойки под окном стало трендовым приемом / Фото remoo