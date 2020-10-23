Как обыграть окно на кухне: идеи и фото
Кухня с привлекательным окном притягивает взгляды и кажется более уютной.
Как оригинально использовать окно и подоконник в кухне, рассказывает 24 канал.
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Место для еды и работы
Кухонный подоконник с легкостью можно превратить в небольшой столик. Для этого потребуется красивая столешница (она может быть продолжением кухонного гарнитура), пару стульев или табуреток. Если семья большая, подоконник можно сделать и полноценным столом для приема пищи. Это позволит существенно сэкономит место в помещении. Также подоконник можно использовать в качестве барной стойки или рабочего места.
Подоконник может стать функциональным местом в кухне / Фото pinterest
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Рабочая поверхность
Подоконник может стать и рабочей поверхностью. Это удобно и практично, но есть нюанс. Поверхность должна быть отделана из качественных и прочных материалов. Это может быть натуральный или искусственный камень, керамическая плитка и пр.
Обычная столешница поможет перевоплотить подоконник / Фото dizajngid
Мойка у окна
Стильное и актуальное решение для кухонного подоконника. У него есть как плюсы, так и минусы. Например, во время мытья посуды можно любоваться видами за окном. Также такой прием сэкономит место в кухне и позволит не включать свет в дневное время, ведь будет естественное освещение. К минусам можно отнести перенос мокрой зоны, тщательный подбор смесителя и наличие батареи под окном.
Размещение мойки под окном стало трендовым приемом / Фото remoo