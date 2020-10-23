Кухня з привабливим вікном притягує погляди і здається більш затишною.

Як оригінально використовувати вікно і підвіконня в кухні, розповідає 24 канал.

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Місце для їжі і роботи

Кухонне підвіконня з легкістю можна перетворити на невеликий столик. Для цього знадобиться гарна стільниця (вона може бути продовженням кухонного гарнітура), кілька стільців або табуреток. Якщо сім'я велика, підвіконня можна зробити і повноцінним столом для прийому їжі. Це дозволить суттєво заощадить місце у приміщенні. Також підвіконня можна використовувати як барну стійку або робоче місце.

Підвіконня може стати функціональним місцем у кухні​ / Фото pinterest

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Робоча поверхня

Підвіконня може стати і робочою поверхнею. Це зручно і практично, але є нюанс. Поверхня повинна бути оброблена з якісних і міцних матеріалів. Це може бути натуральний або штучний камінь, керамічна плитка та ін.

Звичайна стільниця допоможе перетворити підвіконня на функціональну зону / Фото dizajngid

Мийка біля вікна

Стильне і актуальне рішення для кухонного підвіконня. У нього є як плюси, так і мінуси. Наприклад, під час миття посуду можна милуватися видами за вікном. Також такий прийом зекономить місце в кухні і дозволить не вмикати світло у денний час, адже буде природне освітлення. До мінусів можна віднести перенесення мокрої зони, ретельний підбір змішувача і наявність батареї під вікном.

Розміщення мийки під вікном стало трендовим прийомом​ / Фото remoo