Любое пятно от краски на одежде можно удалить, если делать это вовремя и правильно.

Как оттереть краску на вещах с помощью подручных средств, рассказывает 24 канал.

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Что нужно учесть

Если вы решили самостоятельно отчистить пятно – сделайте это в ближайшие часы после загрязнения.

– сделайте это в ближайшие часы после загрязнения. Если краска на одежде уже подсохла, аккуратно счистите ее верхний слой лезвием . Это позволит с легкостью убрать ее остатки.

. Это позволит с легкостью убрать ее остатки. Тестируя то или иное средство, проверьте его сначала на незаметном участке одежды.

одежды. Если ткань тонкая и нежная, не отчищайте пятна щетками или жесткими губками, чтобы не повредить вещь.

или жесткими губками, чтобы не повредить вещь. Вид краски (масляная, латексная или водорастворимая) – от этого зависит результат.

Любое средство сначала лучше испытать на незаметном участке ткани / Фото chistyulka

Чем очистить краску на одежде

Сливочное масло и стиральный порошок

Смешайте оба продукта в равных пропорциях, на несколько минут нанесите на пятно. Ототрите краску и постирайте вещь.

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Растительное масло

Нанесите на пятно краски и оставьте на полчаса. Далее ототрите краску и нанесите на загрязненное место еще на полчаса моющее средство для посуды.

Соль, стиральный порошок и растительное масло

В равных пропорциях смешайте ингредиенты и тщательно потрите пятно. Смойте через 30 минут и постирайте вещь, втерев в загрязненное место моющее средство для посуды.

Зубная паста и хозяйственное мыло

Этот способ подход для серьезных загрязнений. Пасту необходимо втереть в пятно, намылить его мылом и потереть еще раз. После этого вещь нужно постирать.

Средство для снятия лака (без ацетона)

Испачканную зону нужно протереть жидкостью для снятия лака. Она должна быть без ацетона, так как он часто вытирает и цвет одежды.

Обязательно проверьте, чтобы в средстве для снятия лака не было ацетона / Фото vmirekraski

Растворитель

Самый распространенный способ удаление пятен краски. Это может быть керосин, скипидар или очищенный бензин. Обязательно проверьте его на незаметном участке ткани. Потрите пятно выбранным средством, а после – постирайте одежду в стиральной машинке.

И помните, если вещь, на которой осталось пятно от краски, дорогая, лучше не экспериментировать и отнести ее в химчистку.