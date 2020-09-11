Будь-яку пляму від фарби на одязі можна видалити, якщо робити це вчасно і правильно.

Як відтерти фарбу на речах за допомогою підручних засобів, розповідає 24 канал.

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Що потрібно врахувати

Якщо ви вирішили самостійно відчистити пляму – зробіть це найближчими годинами після забруднення.

зробіть це найближчими годинами після забруднення. Якщо фарба на одязі вже підсохла, акуратно зчистіть її верхній шар лезом . Це дозволить з легкістю прибрати її залишки.

. Це дозволить з легкістю прибрати її залишки. Тестуючи той чи інший засіб, перевірте його спочатку на непомітній ділянці одягу.

одягу. Якщо тканина тонка і ніжна, не відчищайте плями щітками або жорсткими губками, щоб не пошкодити річ.

Вид фарби (масляна, латексна або водорозчинна) – від цього залежить результат.

Будь-який засіб спочатку краще випробувати на непомітній ділянці тканини / Фото chistyulka

Чим очистити фарбу на одязі

Вершкове масло і пральний порошок

Змішайте обидва продукти у рівних пропорціях, на кілька хвилин нанесіть на пляму. Відітріть фарбу і виперіть річ.

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Олія

Нанесіть на пляму фарби і залиште на півгодини. Далі відітріть фарбу і нанесіть на забруднене місце ще на півгодини миючий засіб для посуду.

Сіль, пральний порошок і рослинне масло

У рівних пропорціях змішайте інгредієнти і ретельно потріть пляму. Змийте через 30 хвилин і виперіть річ, втираючи у забруднене місце миючий засіб для посуду.

Зубна паста і господарське мило

Цей спосіб підхід для серйозних забруднень. Пасту необхідно втерти в пляму, намилити його милом і потерти ще раз. Після цього річ потрібно випрати.

Засіб для зняття лаку (без ацетону)

Забруднену зону потрібно протерти рідиною для зняття лаку. Вона повинна бути без ацетону, так як він часто витирає і колір одягу.

Обов'язково перевірте, щоб у засобі для зняття лаку не було ацетону / Фото vmirekraski

Розчинник

Найпоширеніший спосіб видалення плям фарби. Це може бути гас, скипидар або очищений бензин. Обов'язково перевірте засіб на непомітній ділянці тканини. Потріть пляму обраним засобом, а після – виперіть одяг у пральній машинці.

І пам'ятайте, якщо річ, на якій залишилася пляма від фарби, дорога, краще не експериментувати і віднести її у хімчистку.