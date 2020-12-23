Як оформити зону ТБ красиво і стильно: правила та поради
Останніми роками в інтер'єрі дуже затребуваний мінімалізм, тому зона ТБ повинна бути лаконічною і стриманою.
Як оформити зону ТБ, щоб вона виглядала стильно, розповіли дизайнери інтер'єру з in_design.studio в Instagram.
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Як оформити TV-зону красиво? Найголовніше правило – забуваємо про "стінки" і готові набори для ТV-зони, – відзначили в in_design.studio.
Корисні поради
- Найпростіше і бюджетне рішення – ніяк не виділяти зону ТБ. На думку дизайнерів інтер'єру, краса полягає ув простоті і чистоті ліній. Щоб це місце виглядало цікаво – стіну можна пофарбувати в інший колір.
- Ще один поширений варіант – поставити ТБ на комод або тумбу.
Третій спосіб – меблі індивідуального виготовлення. У цьому випадку предмет ідеально впишеться у ваш дизайн і буде неповторним.
Зону ТБ можна як виділити, так і приховати / Фото pinterest
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Якщо ви хочете приховати зону ТБ:
- Викрасьте стіну в чорний колір – це дозволить ТБ злитися з фоном.
- ТБ можна заховати у меблі, наприклад, шафу.
Темна стіна стане акцентом в квартирі, але приховає зону ТБ / Фото decorateme
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