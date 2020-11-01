Довольно часто в домах и квартирах скапливается множество ненужных вещей. Это могут быть спонтанные приобретения, бесполезные предметы или устаревшие гаджеты.

От каких покупок пора избавиться, чтобы не захламлять жилье, рассказывает Недвижимость 24.

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Бесполезные аксессуары

Довольно часто мы приобретаем интересные вещи, которые в быту оказываются бесполезными и просто собирают пыль, стоя на полках. Это могут быть магниты или сувенирные тарелки из какого-то путешествия. Во-первых, все это – давно не модно, а во-вторых – абсолютно бесполезно и только захламляет помещение.

Избавьтесь от ненужных предметов в помещении / Фото posuda-gid

Специфические гаджеты

В этот пункт вписываются странные кухонные принадлежности. Например, яйцеварка, которую мало кто использует, фигурные ножи, овощечистки в виде точилки и пр.

Овощечистка в виде точилки / Фото onedio

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Дубли

Ограничьте покупку так называемых лишних вещей. Это 10-я пара постельного белья, очередной запасной сервиз, 20-я интересная чашка и пр. При этом желательно разобрать все подобные предметы и распрощаться с тем, что износилось или уже в непригодном состоянии.

Умерьте страсть к покупкам – не приобретайте вещи-дубли / Фото protkan

Вещи не по стилю

Дизайнеры и стилисты всегда рекомендуют не приобретать какую-либо вещь, которую вы никогда не наденете, или аксессуар, который никогда не используете. Это касается как личного гардероба, так и приобретений для дома и кухни. Все предметы должны быть актуальными и вписываться в интерьер и стилистику вашего жилья.

Не захламляйте шкаф вещами, которые никогда не наденете / Фото Pikabu