Спальня – место, в котором царит особая атмосфера. Но происходит это при условии правильного распределения цветов и оттенков.

Какой цвет является самым востребованным в оформлении спальни, рассказала руководитель дизайн-студии Illiashenko-design Полина Ильяшенко в своем Instagram.

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Одна из главных комнат в доме или квартире – спальня. Место, где вы отдыхаете, набираетесь сил и можете спрятаться от всего мира. Поэтому уют и комфорт этого пространства должен быть на высоте, – отметила Ильяшенко.

Она пояснила, что уют и комфорт в спальне зависят от нескольких составляющих. К ним относятся: цвет стен, освещение, мебель и декоративные элементы.

Пастельные оттенки в спальне настроят на качественный отдых / Фото mirdizajna

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На физический и эмоциональный отдых помогут настроиться мягкие оттенки как светлых, так и темных цветов. В то же время в спальне лучше избегать кислотных оттенков – они, по словам дизайнера интерьера, могут послужить раздражителем.

Психологи рекомендуют в спальне использовать спокойные пастельные тона, которые помогают расслабиться после трудового дня и восстановить потраченную энергию.

Существует и конкретный цвет, лидирующий во всех опросах и рейтингах – бежевый и его оттенки, – резюмировала Полина Ильяшенко.