У разі раптового приїзду гостей, завжди виникає питання – де ж їх розмістити на ніч?

Для цього слід передбачити додаткове спальне місце у квартирі. Де і як його організувати, розповідає 24 канал.

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Диван на кухні

Довгий диван-книжку можна поставити на кухні. Це дозволить розмістити двох гостей. Важливо врахувати, що у такому варіанті стіл повинен бути коротшим, ніж диван, а стільці краще підібрати з м'якою оббивкою – тоді інтер'єр буде виглядати цілісно.

Диван-книжка може відмінно доповнити інтер'єр кухні / Фото blues-dev

Кушетка

Найпростіший спосіб організувати додаткове спальне місце. Цей варіант підійде, якщо гості у вас залишаються не надто часто. Кушетка – практичний і зручний варіант і для повсякденного життя. Щоб вона не виглядала "самотньо", підберіть до неї красивий торшер.

Кушетка не займе багато місця​ / Фото homeasking

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Розкладне крісло

Простий і практичний спосіб розмістити гостей. Це рішення підійде для будь-якого інтер'єру.

Крісло можна поставити у будь-якій кімнаті​ / Фото design-homes

Ліжко-трансформер

Велике і зручне ліжко можна заховати в шафі. Ліжко-трансформер – відмінне рішення для невеликих приміщень. Вдень в інтер'єрі ви бачите шафу, а вночі вона перетворюється на ліжко.

Ліжко легко можна трансформувати у шафу​ / Фото ratatum

Спальне місце на лоджії

Тепла лоджія може стати зоною відпочинку. Її можна використовувати і для себе, і розміщувати гостей. Важливо: обов'язково продумайте додаткове освітлення і обігрівач у зимову пору року. Оформити спальне місце на лоджії можна у будь-якому стилі і на будь-який смак.

Затишна лоджія стане прекрасною зоною відпочинку​ / Фото balkon4life