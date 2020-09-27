На любой кухне всегда находится множество гаджетов и аксессуаров. Однако не всегда мы знаем все их возможности.

Как использовать кухонные аксессуары оригинально, рассказывает 24 канал.

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Френч-пресс

Этот аксессуар используется для заваривания чая и кофе, но с его помощью можно также взбить молоко и получить воздушную пенку. Для того чтобы это сделать, нужно подогреть молоко, влить во френч-пресс (более 1/3 всего объема) и подвигать поршень вверх-вниз в течение 30 секунд. Далее аккуратно взболтайте содержимое.

Френч-пресс может взбить молоко в воздушную пену / Фото solncevietnama

Вспениватель для молока

Предназначение этого приспособления понятно из его названия. Но оно может помочь и в других действиях. К примеру, крупным венчиком нельзя перемешать содержимое небольших емкостей. Вспениватель поможет размешать соус или другой продукт до однородной массы.

Вспениватель можно использовать не по назначению / Фото irecommend

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Чесночный пресс

Все используют этот аксессуар, но мало кто знает, что чистить чеснок необязательно. Во время использования пресса шелуха останется в чесночнице.

Френч для чеснока можно использовать с уловкой / Фото citrus

Разделочная доска

На большинстве разделочных досок есть отверстие, чтобы легче было брать этот аксессуар. Опытные кулинары придумали, как еще его можно использовать: через отверстие продукты высыпают в горячую посуду. Так можно уменьшить риск ошпариться кипятком.

Разделочную доску можно использовать иначе / Фото trikon