На будь-якій кухні завжди знаходиться безліч гаджетів і аксесуарів. Однак не завжди ми знаємо всі їхні можливості.

Як використовувати кухонні аксесуари оригінально, розповідає 24 канал.

Читайте Корисні побутові звички для власників маленьких квартир

Френч-прес

Цей аксесуар використовується для заварювання чаю та кави, але з його допомогою можна також збити молоко і отримати повітряну пінку. Для того щоб це зробити, потрібно підігріти молоко, влити у френч-прес (більш 1/3 всього обсягу) і посувати поршень вгору-вниз протягом 30 секунд. Далі акуратно збовтайте вміст.

Френч-прес може збити молоко в повітряну піну​ / Фото solncevietnama

Спінювач для молока

Призначення цього пристосування зрозуміло з його назви. Але воно може допомогти і в інших діях. Наприклад, великим вінчиком можна перемішати вміст невеликих ємностей. Спінювач допоможе розмішати соус або інший продукт до однорідної маси.

Спінювач можна використовувати не за призначенням​ / Фото irecommend

Цікаво Як швидко навести порядок у квартирі: покрокова інструкція

Часниковий прес

Всі використовують цей аксесуар, але мало хто знає, що чистити часник необов'язково. Під час використання лушпиння залишиться у пресі.

Френч для часнику можна використовувати з хитрістю / Фото citrus

Дошка для нарізання

На більшості обробних дощок є отвір, щоб легше було брати цей аксесуар. Досвідчені кулінари придумали, як ще його можна використовувати: через отвір продукти висипають у гарячий посуд. Так можна зменшити ризик обшпаритися окропом.

Обробну дошку можна використовувати інакше / Фото trikon