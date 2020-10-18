Уборка на кухне всегда занимает достаточно много времени. Для того чтобы этот процесс был быстрее, следует учесть несколько нюансов.

Как сделать уборку на кухне быстрой и легкой, рассказывает 24 канал.

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Проходы

В любой кухне важна расстановка мебели. Все предметы должны быть на правильном расстоянии. Ширина прохода должна составлять 120-160 см. Это упростит процесс уборки – мыть полы и подметать будет гораздо удобнее. Также можно использовать складную мебель – стол и стулья.

Материалы

Для кухни рекомендуется выбирать гладкие материалы – рельефные и фактурные могут накапливать жир, пыль и грязь в выемках. Гладкие поверхности гораздо проще в уходе. То же самое касается аксессуаров и текстиля.

Материалы на кухне должны быть практичными / Фото pinterest

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Места для хранения

На кухне важно предусмотреть как можно больше мест для хранения – шкафчики, полки и пр. Когда вещи и предметы будут на своих местах, уборка станет намного проще, ведь пространство будет свободным.

Предусмотрите места для хранения на кухне / Фото mydizajn

Отделка

Выбирая фартук на кухню, подумайте заранее о швах. Их сложно очистить от грязи и жира. Поэтому швов должно быть как можно меньше – отдавайте предпочтение крупноформатной отделке.

Мебель

При выборе гарнитура на кухню, отдайте предпочтение закрытым шкафчикам и полкам. Они позволят избежать эффекта захламленности в помещении, а также хранить посуду и утварь в чистоте.

Закрытые шкафы на кухне помогут соблюдать чистоту / Фото mydizajn