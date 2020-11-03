Гарнитур в различных оттенках серого цвета стал популярным решением для самых разных кухонь. Это касается как домов, так и квартир.

Как обыграть серую кухню в интерьере, с чем ее сочетать, и на что обратить внимание, рассказывает Недвижимость 24.

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Оттенки серого

В оформлении кухонь используются светло-серый и темно-серый оттенки.

Светло-серый используется для оформления фартука, столешницы, пола. Его можно сочетать с темной и светлой отделкой стен и любой фактурой. Фасады можно комбинировать со светлой столешницей из мрамора, камня или белого дуба, а также с серебристой и золотистой фурнитурой.

Светло-серая кухня гармонично и стильно выглядит в интерьере / Фото design-homes

Темно-серый тон придает кухне лаконичности и строгости. Он может быть в глянцевом исполнении и даже зрительно увеличивать помещение (при этом применять его лучше в просторных кухнях). Компанию темно-серому оттенку могут составить элементы из нержавеющей стали (мойка, смеситель, ручки, светильники и пр.).

Темно-серая кухня – лаконичный и строгий вариант / Фото design-homes

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Сочетания с другими цветами

Серый цвет в гарнитуре отлично комбинируется с:

белым

бежевым

коричневым

красным

желтым

золотым

синим

голубым

оливковым

зеленым

салатовым

Серый цвет в зависимости от стиля кухни можно сочетать с множеством других / Фото design-homes

Отделка

Фартук

Мелкая мозаика, плитка в оттенке стали или мокрого асфальта, имитация кирпича или мрамора – эти материалы с серыми тонами смотрятся органично.

Фартук должен подчеркивать фасады / Фото design-homes

Напольное покрытие

Чаще всего на кухне используют керамическую плитку, также допускается паркет, ламинат, реже – линолеум.

Стены

Наиболее распространенные варианты – краска и обои. Чтобы эффектно оттенить серые поверхности, подойдет грубая фактура – кирпич, бетон, камень, декоративная штукатурка.

Эффектные стены подчеркнут дизайн кухни / Фото design-homes

Потолок

Натяжные потолки, покраска, панели из пластика – это варианты наиболее востребованы в кухне. Цветовое решение – белый, который зрительно поднимает потолок.

Шторы

Правильно подобранные шторы могут завершить интерьер стильной кухни. Это могут быть серебристые занавески. Также можно сделать шторы акцентом в помещении. Для этого подберите контрастный цвет. На сегодняшний день актуальны синие, бирюзовые оттенки, пепельная гамма, оранжевые и желтые тона.

Шторы имеют важное значение в интерьере / Фото design-homes