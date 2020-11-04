Интерьер детской комнаты, порой, тоже надоедает, а новый ремонт затевать нет времени, желания или средств. Разнообразить комнату можно и бюджетно.

Как сделать детскую стильной и яркой с помощью краски и нескольких шприцов, рассказывает Недвижимость 24.

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Что понадобится

Краска разных цветов

Медицинские шприцы

Полиэтиленовая пленка

Для творчества лучше выбирать однотонную стену без рисунков и узоров.

Как преобразить детскую

Полиэтиленовой пленкой застелите пол в детской комнате. Это необходимо для того, чтобы не испачкать его краской. Далее возьмите краску одного цвета и наполните шприц.

Выбирайте сочные цвета и оттенки – от этого зависит результат / Фото takprosto

У потолка необходимо выдавить содержимое шприца на стену, чтобы осталась яркая полоса.

Выдавив содержимое у потолка, у вас получится вертикальная полоса / Фото takprosto

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Далее возьмите другой цвет, чтобы стена получилась яркой и красочной. Таким образом чередуйте разные оттенки.

Яркие полосы сделают стену необычной и привлекут внимание / Фото takprosto

Расстояние между линиями подбирайте на свое усмотрение. Они могут быть рядом – это сделает стену целостной. Также можно сделать пробелы по 10 см – комната останется светлее. Все зависит от личных предпочтений.

Бюджетный лайфхак может полностью изменить вид комнаты / Фото takprosto