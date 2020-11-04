Як освіжити дитячу кімнату без ремонту: бюджетний лайфхак
Інтер'єр дитячої кімнати, часом, теж набридає, а новий ремонт затівати немає часу, бажання або коштів. Урізноманітнити кімнату можна і бюджетно.
Як зробити дитячу стильною і яскравою за допомогою фарби та кількох шприців, розповідає Нерухомість 24.
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Що знадобиться
- Фарба різних кольорів
- Медичні шприци
- Поліетиленова плівка
Як освіжити дитячу
Поліетиленовою плівкою застеліть підлогу в дитячій кімнаті. Це необхідно для того, щоб не забруднити її фарбою. Далі візьміть фарбу одного кольору і наповніть шприц.
Вибирайте соковиті кольори і відтінки – від цього залежить результат / Фото takprosto
Біля стелі необхідно видавити вміст шприца на стіну, щоб залишилася яскрава смуга.
Видавивши фарбу біля стелі, у вас вийде вертикальна смуга / Фото takprosto
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Далі візьміть інший колір, щоб стіна вийшла яскравою і барвистою. Таким чином чергуйте різні відтінки.
Яскраві смуги зроблять стіну незвичайною і привернуть увагу / Фото takprosto
Відстань між лініями підбирайте на власний розсуд. Вони можуть бути поруч – це зробить стіну цілісною. Також можна зробити прогалини по 10 см – кімната залишиться світлішою. Все залежить від особистих переваг.
Бюджетний лайфхак може повністю змінити вигляд кімнати / Фото takprosto
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