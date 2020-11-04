Інтер'єр дитячої кімнати, часом, теж набридає, а новий ремонт затівати немає часу, бажання або коштів. Урізноманітнити кімнату можна і бюджетно.

Як зробити дитячу стильною і яскравою за допомогою фарби та кількох шприців, розповідає Нерухомість 24.

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Що знадобиться

Фарба різних кольорів

Медичні шприци

Поліетиленова плівка

Для творчості краще вибирати однотонну стіну без малюнків і візерунків​.

Як освіжити дитячу

Поліетиленовою плівкою застеліть підлогу в дитячій кімнаті. Це необхідно для того, щоб не забруднити її фарбою. Далі візьміть фарбу одного кольору і наповніть шприц.

Вибирайте соковиті кольори і відтінки – від цього залежить результат / Фото takprosto

Біля стелі необхідно видавити вміст шприца на стіну, щоб залишилася яскрава смуга.

Видавивши фарбу біля стелі, у вас вийде вертикальна смуга / Фото takprosto

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Далі візьміть інший колір, щоб стіна вийшла яскравою і барвистою. Таким чином чергуйте різні відтінки.

Яскраві смуги зроблять стіну незвичайною і привернуть увагу / Фото takprosto

Відстань між лініями підбирайте на власний розсуд. Вони можуть бути поруч – це зробить стіну цілісною. Також можна зробити прогалини по 10 см – кімната залишиться світлішою. Все залежить від особистих переваг.

Бюджетний лайфхак може повністю змінити вигляд кімнати​ / Фото takprosto