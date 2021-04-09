В последние годы телевизор стал одним из основных элементов в интерьере гостиной. Этот объект можно обыграть по-разному.

Для этого важно продумать дизайн стены, на которой размещен телевизор. Как стильно и красиво оформить стену – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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Совершенно невозможно представить современную гостиную без телевизора! Да что там, даже мы, дизайнеры, воспринимаем этот предмет как объект, который создает вокруг себя всю композицию гостиной. Ведь это отличная возможность для того, чтобы самым интересным образом оформить стену за ТV, и тем самым сделать интерьер максимально интересным!

– отметили дизайнеры интерьера.

Как оформить стену, на которой расположен телевизор

1. Керамогранит, камень, мрамор + подсветка

По словам дизайнеров интерьера, такой коллаж материалов создаст красивую и дорогую картину на стене. Но важно не переборщить и сделать все со вкусом.

Стена за ТВ может стать акцентной / Фото pinterest

2. Стеллажная система

Такое решение создаст дополнительные места хранения вокруг TV, а также красиво заполнит собой стену. Важным условием является легкость и изящность – стеллаж не должен превратиться в громоздкий шкаф.

3. Деревянная панель

Дерево придаст интерьеру тепло и уют. Также его можно сочетать с текстурой камня.

Текстура дерева сделает помещение уютным / Фото pinterest

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4. Стена с камином

Теплый свет камина сам напишет картину на стене. Можно расположить биокамин на консоли асимметрично ТV, либо сделать встроенный вариант, дополнительно дополнив текстурами камня или дерева,

– пояснили специалисты.

Камин дополнит домашнюю атмосферу / Фото pinterest

5. Консоль + панель

Аккуратная консоль или тумба и несколько открытых полок смогут визуально облегчить интерьер.

6. 3D панель

Если вы решили выделить стену за TV, можно использовать объемные фактуры. Учитывайте, что волны и сталактиты остались в прошлом, выбирайте тонкие линии.

7. Раздвижные фасады

Если TV хочется не выделить, а скрыть – помогут раздвижные фасады. Они могут быть декором для стены, а в нужное время спрячут ТV.