Открытые системы хранения что это такое и в чем их фишки
Планируя ремонт в квартире, важно предусмотреть системы хранения, где будут находиться все вещи. Один из вариантов – открытые системы хранения.
Источник:Инстаграм Full House Design
Какие у них особенности, преимущества и недостатки – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.
Читайте Скрытые места хранения в квартире: 5 интересных идей от дизайнера интерьера
В каждом новом интерьере мы стараемся продумать все до мелочей, чтобы все находилось на своих местах, было легким и понятным в использовании и, конечно, чтобы это было стилистически красиво. Поэтому сегодня мы поговорим об открытых системах хранения! Давайте разбираться в их особенностях,
– отметили в Full House Design.
Виды открытых систем хранения
- Каркасные системы – это набор из деревянных или металлических стеллажей и стоек, который легко собирается и разбирается при необходимости.
- Модульный вариант хранения – отсеки, секции, полки, которые можно варьировать в зависимости от параметров помещения. Их можно менять местами.
- Сетчатые конструкции – легкий и компактный способ хранения. Они крепятся к стене с помощью кронштейнов и компонуются на свое усмотрение.
- Панельная система хранения – декоративные стеновые полки и панели. Устанавливаются на нескольких уровнях без лишних перегородок и разделителей.
Открытые системы хранения бывают нескольких видов / Фото etagi
Интересно Покупка квартиры под аренду: каким должен быть интерьер
Преимущества открытых систем хранения
- Удобство – все вещи на виду.
- Экономия площади.
- Возможность использовать как элемент декора.
- Легкость в эксплуатации.
Недостатки
- Вещи могут покрываться пылью.
- Сложно поддерживать порядок.
- Стоимость.
Небольшой совет: чтобы было легче поддерживать порядок, совместите полки с закрытыми модулями для хранения вещей. Идеально продуманное пространство создает комфортное интерьерное решение для вашей жизни!
– резюмировали дизайнеры интерьера.
Поделиться новостью