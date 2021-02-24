Планируя ремонт в квартире, важно предусмотреть системы хранения, где будут находиться все вещи. Один из вариантов – открытые системы хранения.

Какие у них особенности, преимущества и недостатки – рассказали дизайнеры интерьера из Full House Design.

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В каждом новом интерьере мы стараемся продумать все до мелочей, чтобы все находилось на своих местах, было легким и понятным в использовании и, конечно, чтобы это было стилистически красиво. Поэтому сегодня мы поговорим об открытых системах хранения! Давайте разбираться в их особенностях,

– отметили в Full House Design.

Виды открытых систем хранения

Каркасные системы – это набор из деревянных или металлических стеллажей и стоек, который легко собирается и разбирается при необходимости.

– это набор из деревянных или металлических стеллажей и стоек, который легко собирается и разбирается при необходимости. Модульный вариант хранения – отсеки, секции, полки, которые можно варьировать в зависимости от параметров помещения. Их можно менять местами.

– отсеки, секции, полки, которые можно варьировать в зависимости от параметров помещения. Их можно менять местами. Сетчатые конструкции – легкий и компактный способ хранения. Они крепятся к стене с помощью кронштейнов и компонуются на свое усмотрение.

– легкий и компактный способ хранения. Они крепятся к стене с помощью кронштейнов и компонуются на свое усмотрение. Панельная система хранения – декоративные стеновые полки и панели. Устанавливаются на нескольких уровнях без лишних перегородок и разделителей.

Открытые системы хранения бывают нескольких видов / Фото etagi

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Преимущества открытых систем хранения

Удобство – все вещи на виду.

Экономия площади.

Возможность использовать как элемент декора.

Легкость в эксплуатации.

Недостатки

Вещи могут покрываться пылью.

Сложно поддерживать порядок.

Стоимость.

Небольшой совет: чтобы было легче поддерживать порядок, совместите полки с закрытыми модулями для хранения вещей. Идеально продуманное пространство создает комфортное интерьерное решение для вашей жизни!

– резюмировали дизайнеры интерьера.