Відкриті системи зберігання: що це таке і в чому їхні фішки
Плануючи ремонт у квартирі, важливо передбачити системи зберігання, де будуть знаходитися всі речі. Один з варіантів – відкриті системи зберігання.
Джерело:Інстаграм Full House Design
Які у них особливості, переваги і недоліки – розповіли дизайнери інтер'єру з Full House Design.
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У кожному новому інтер'єрі ми намагаємося продумати все до дрібниць, щоб все знаходилося на своїх місцях, було легким і зрозумілим у використанні і, звичайно, щоб це було стилістично красиво. Тому сьогодні ми поговоримо про відкриті системи зберігання! Давайте розбиратися в їхніх особливостях,
– зазначили в Full House Design.
Види відкритих систем зберігання
- Каркасні системи – це набір з дерев'яних або металевих стелажів і стійок, який легко збирається і розбирається за необхідності.
- Модульний варіант зберігання – відсіки, секції, полиці, які можна варіювати в залежності від параметрів приміщення. Їх можна міняти місцями.
- Сітчасті конструкції – легкий і компактний спосіб зберігання. Вони кріпляться до стіни за допомогою кронштейнів і компонуються на власний розсуд.
- Панельна система зберігання – декоративні стінні полиці і панелі. Встановлюються на кількох рівнях без зайвих перегородок і роздільників.
Відкриті системи зберігання бувають кількох видів / Фото etagi
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Переваги відкритих систем зберігання
- Зручність – усі речі на очах.
- Економія площі.
- Можливість використовувати як елемент декору.
- Легкість в експлуатації.
Недои
- Речі можуть покриватися пилом.
- Складно підтримувати порядок.
- Вартість.
Невелика порада: щоб було легше підтримувати порядок, вирівняйте полиці із закритими модулями для зберігання речей. Ідеально продуманий простір створює комфортне інтер'єрне рішення для вашого життя!
– резюмували дизайнери інтер'єру.
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