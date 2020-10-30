Как отмыть газовую плиту: лайфхаки и советы
Уход за газовой плитой достаточно сложный, ведь после каждого приготовления пищи ее приходится чистить, мыть, протирать.
Как облегчить этот процесс, и благодаря каким подручным средствам можно быстро сделать газовую плиту идеально чистой, рассказывает Недвижимость 24.
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На сегодняшний день существует множество химических препаратов, которые очищают плиту. Однако они вредны для организма человека и могут испортить поверхность плиты. Поэтому важно обратить внимание на подручные средства, которые справляются с загрязнениями не хуже разрекламированных средств.
Сода
Пищевую соду нужно нанести на губку и протереть поверхность. Если загрязнения довольно давние, используйте содовую кашицу (сода + вода). Нанесите ее на нужный участок и оставьте на 2-3 часа. После этого смойте водой.
Сода отлично очистит плиту / Фото gastronom
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Уксус
Столовый уксус снимет свежие загрязнения. Для этого его нужно развести с водой в пропорции 1:1. Далее жидкость следует залить в пульверизатор и распылить над участком. Сверху тонким слоем наносится сода, чтобы произошла химическая реакция. Через 30 минут поверхность промывают и вытирают.
Уксус подойдет для удаления свежего налета / Фото patee
Нашатырный спирт
Благодаря аммиаку в составе, отлично уничтожает загрязнения разного характера. Нанесите его губкой на нужную зону и оставьте на несколько часов. После этого тщательно протрите плиту влажной тряпкой.
Хозяйственное мыло
Четверть бруска хозмыла 72% или 76% нужно натереть на терке и расстворить в 5 л кипятка. В полученной смеси замочите грязные детали от плиты. Через несколько часов промойте их водой.
Обычное хозяйственное мыло спасет вашу плиту / Фото Pikabu
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