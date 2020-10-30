Уход за газовой плитой достаточно сложный, ведь после каждого приготовления пищи ее приходится чистить, мыть, протирать.

Как облегчить этот процесс, и благодаря каким подручным средствам можно быстро сделать газовую плиту идеально чистой, рассказывает Недвижимость 24.

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На сегодняшний день существует множество химических препаратов, которые очищают плиту. Однако они вредны для организма человека и могут испортить поверхность плиты. Поэтому важно обратить внимание на подручные средства, которые справляются с загрязнениями не хуже разрекламированных средств.

Сода

Пищевую соду нужно нанести на губку и протереть поверхность. Если загрязнения довольно давние, используйте содовую кашицу (сода + вода). Нанесите ее на нужный участок и оставьте на 2-3 часа. После этого смойте водой.

Важно: не используйте соду на глянцевых поверхностях, иначе могут появиться царапины.

Сода отлично очистит плиту / Фото gastronom

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Уксус

Столовый уксус снимет свежие загрязнения. Для этого его нужно развести с водой в пропорции 1:1. Далее жидкость следует залить в пульверизатор и распылить над участком. Сверху тонким слоем наносится сода, чтобы произошла химическая реакция. Через 30 минут поверхность промывают и вытирают.

Уксус подойдет для удаления свежего налета / Фото patee

Нашатырный спирт

Благодаря аммиаку в составе, отлично уничтожает загрязнения разного характера. Нанесите его губкой на нужную зону и оставьте на несколько часов. После этого тщательно протрите плиту влажной тряпкой.

Важно: с нашатырным спиртом работайте в перчатках и масках – он имеет резкий запах. После использования, проветрите помещение.

Хозяйственное мыло

Четверть бруска хозмыла 72% или 76% нужно натереть на терке и расстворить в 5 л кипятка. В полученной смеси замочите грязные детали от плиты. Через несколько часов промойте их водой.

Обычное хозяйственное мыло спасет вашу плиту / Фото Pikabu