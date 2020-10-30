Догляд за газовою плитою досить складний, адже після кожного приготування їжі її доводиться чистити, мити, протирати.

Як полегшити цей процес, і завдяки яким підручним засобам можна швидко зробити газову плиту ідеально чистою, розповідає Нерухомість 24.

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На сьогоднішній день існує безліч хімічних препаратів, які очищають плиту. Однак вони шкідливі для організму людини і можуть зіпсувати поверхню плити. Тому важливо звернути увагу на підручні засоби, які справляються з забрудненнями не гірше розрекламованих засобів.

Сода

Харчову соду потрібно нанести на губку і протерти поверхню. Якщо забруднення досить давні, використовуйте содову кашку (сода + вода). Нанесіть її на потрібну ділянку і залиште на 2-3 години. Після цього змийте водою.

Важливо: не використовуйте соду на глянцевих поверхнях, інакше можуть з'явитися подряпини.​

Сода відмінно очистить плиту​ / Фото gastronom

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Оцет

Столовий оцет зніме свіжі забруднення. Для цього його потрібно розвести з водою в пропорції 1: 1. Далі рідину слід залити в пульверизатор і розпорошити над ділянкою. Зверху тонким шаром наноситься сода, щоб відбулася хімічна реакція. Через 30 хвилин поверхню промивають і витирають.

Оцет підійде для видалення свіжого нальоту / Фото patee

Нашатирний спирт

Завдяки аміаку у складі, відмінно знищує забруднення різного характеру. Нанесіть його губкою на потрібну зону і залиште на кілька годин. Після цього ретельно протріть плиту вологою ганчіркою.

Важливо: з нашатирним спиртом працюйте в рукавичках і масках – він має різкий запах. Після використання, провітріть приміщення.

Господарське мило

Четвертину бруска госпмила 72% або 76% потрібно натерти на тертці і розчинити в 5 л окропу. В отриманій суміші замочіть брудні деталі від плити. Через кілька годин промийте їх водою.

Обычное хозяйственное мыло спасет вашу плиту / Фото Pikabu