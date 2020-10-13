Труба от вытяжки на кухне может испортить весь интерьер помещения и впечатления даже от очень хорошего дизайнерского ремонта.

Чтобы интерьер был целостным и идеальным, трубу от вытяжки лучше замаскировать. Как это сделать, рассказывает 24 канал.

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Короб

Этот вариант подойдет для любой кухни, даже если ремонт уже завершен. Короб можно сделать из гипсокартона. Потом его можно покрасить, оформить плиткой или оклеить обоями, которые использовались для отделки стен.

Короб из гипсокартона замаскирует трубу / Фото Instagram, dmdesign_solution

Проложить над шкафчиками

Если кухня небольшая, трубу от вытяжки можно проложить над верхними шкафами, как можно ближе к стене.

В маленьких кухнях верх шкафчиков не просматривается / Фото Instagram, as_studio.pro

Фальшпанель

Еще один способ спрятать трубу от вытяжки – приобрести фальшпанель у производителя кухонного гарнитура. Она может быть белой или в цвет фасадов кухни. Для крепления фальшпанели к стене используйте строительные скобы.

Фальшпанель можно подобрать под дизайн кухни / Фото Instagram, _interiorhome_

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Спрятать в потолке

Трубу от вытяжки можно спрятать в натяжном или подвесном потолке. Этот момент нужно продумать на этапе установки потолка. Также следует учесть, что в случае возникновения проблем с вытяжкой, придется вскрывать потолок.

Натяжной потолок позволяет спрятать трубу от вытяжки / Фото Instagram, italon_ceramica

Сделать кухню-невидимку

Наиболее радикальный способ. В последние годы стали актуальными невидимые гарнитуры. Это скрытая кухня, в которой все (иногда за исключением рабочей зоны) прячется под раздвижными или распашными дверями.

Кухня-невидимка позволит спрятать абсолютно все / Фото Instagram, sicucina.ru