Подвесная кровать – интересный предмет мебели, который способен кардинально изменить интерьер спальни или другого помещения.

В чем особенности парящей кровати, и как она выглядит в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.

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Парящая кровать Эффектный предмет мебели, который отличается от обычных моделей. Дизайнеры продумали все до мелочей, поэтому основание и ножки кроваты скрыты, что позволяет ей парить в воздухе.

Особенности

Подвесная кровать на первый взгляд кажется хрупкой и нежной, однако на самом деле она устойчивая, прочная и крепкая. Ее спинка вплотную крепится к стене. Также имеется незаметное центральное основание. Подвесная кровать выдерживает двух взрослых людей, сидящих на углу. Она не скрипит и не расшатывается со временем.

Преимущества парящей кровати

Невесомость и воздушность, что придает легкости интерьеру

Стильность и оригинальность

Легкая уборка (отсутствие преград)

Акцентный предмет, который может стать центром комнаты.

Подвесная кровать выглядит стильно и оригинально / Фото design-homes

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Недостатки подвесной кровати

Отсутствие возможности переставить предмет на другое место

Нет мест хранения, которые предусмотрены в обычной кровати

Монтаж и демонтаж требуют участия специалистов.

У подобного решения есть и недостатки / Фото design-homes

Формы парящих кроватей

Круглая. Ее возможно установить даже в углу комнаты (позади изголовья устанавливается угловая конструкция для крепления).

Круглая кровать выглядит необычно и притягивает взгляды / Фото design-homes

Прямоугольная. Устанавливается изголовьем к стене или двумя сторонами в угол помещения.

Прямоугольная кровать – универсальный вариант / Фото design-homes

Парящая кровать в интерьере

Парящая кровать станет украшением любого интерьера / Фото design-homes