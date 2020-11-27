Парящая кровать в интерьере: особенности и примеры
Подвесная кровать – интересный предмет мебели, который способен кардинально изменить интерьер спальни или другого помещения.
В чем особенности парящей кровати, и как она выглядит в интерьере, рассказывает Недвижимость 24.
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Парящая кроватьЭффектный предмет мебели, который отличается от обычных моделей. Дизайнеры продумали все до мелочей, поэтому основание и ножки кроваты скрыты, что позволяет ей парить в воздухе.
Особенности
Подвесная кровать на первый взгляд кажется хрупкой и нежной, однако на самом деле она устойчивая, прочная и крепкая. Ее спинка вплотную крепится к стене. Также имеется незаметное центральное основание. Подвесная кровать выдерживает двух взрослых людей, сидящих на углу. Она не скрипит и не расшатывается со временем.
Преимущества парящей кровати
- Невесомость и воздушность, что придает легкости интерьеру
- Стильность и оригинальность
- Легкая уборка (отсутствие преград)
- Акцентный предмет, который может стать центром комнаты.
Подвесная кровать выглядит стильно и оригинально / Фото design-homes
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Недостатки подвесной кровати
- Отсутствие возможности переставить предмет на другое место
- Нет мест хранения, которые предусмотрены в обычной кровати
- Монтаж и демонтаж требуют участия специалистов.
У подобного решения есть и недостатки / Фото design-homes
Формы парящих кроватей
Круглая. Ее возможно установить даже в углу комнаты (позади изголовья устанавливается угловая конструкция для крепления).
Круглая кровать выглядит необычно и притягивает взгляды / Фото design-homes
Прямоугольная. Устанавливается изголовьем к стене или двумя сторонами в угол помещения.
Прямоугольная кровать – универсальный вариант / Фото design-homes
Парящая кровать в интерьере
Парящая кровать станет украшением любого интерьера / Фото design-homes
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