Оформление спальни – вопрос, который возникает у каждого в процессе ремонта. Эту комнату хочется сделать идеальной, ведь она предназначена для отдыха.

Как организовать комфортную и уютную спальную комнату, рассказала дизайнер интерьера Виктория Дронова в своем Instagram.

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Для спальни выбирайте комнату, находящуюся дальше от шумных помещений: кухни, гостиной прихожей, где даже ночью протекает активная деятельность домочадцев! И еще – не стремитесь использовать сразу все модные тренды и законы фэн-шуя, ведь главное, чтобы была создана комфортная обстановка для отдыха! – отметила Дронова.

Как создать идеальную спальню

По словам дизайнера интерьера, чтобы организовать идеальную спальню, важны 4 шага:

Планировка и расстановка мебели

В спальне главный объект – кровать. Ее необходимо поставить так, чтобы при открытии двери обзор не падал на спальное место. Решение, нужны ли тумбочки, должны принимать владельцы, но важно учесть, что если их не будет, на полу может образоваться склад, где будут необходимые предметы (телефоны, вода, книги и пр.).

Кровать – главный предмет спальни / Фото design-homes

Шкаф или гардеробная

Если место позволяет, в спальне стоит сделать гардеробную. Если же площадь ограничена – подойдут стеллаж и комод, в которых будут храниться спальные принадлежности и личные вещи.

Гардеробная – отличное решение для спальни / Фото design-homes

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Освещение

По словам Дроновой, это – ключ к созданию атмосферы. Она рекомендует продумать несколько вариантов освещения.

В спальне вообще можно обойтись без люстры, заменив ее на декоративную led подсветку и несколько встроенных светильников или бра, если любите читать перед сном, – пояснила дизайнер интерьера.

Освещение в спальне должно быть разнообразным / Фото design-homes

Цветовая палитра

Спальня в нежных пастельных оттенках станет комфортной и уютной. Если вы хотите контрастов – добавьте 2-3 ярких акцента. Это могут быть подушки, пледы, шторы. Преимущество в том, что эти предметы всегда можно заменить, что позволит создать спальне новый образ.

Спальня в пастельных оттенках всегда будет комфортном и уютной / Фото design-homes

Нужен ли в спальне телевизор? Мое мнение, для ТВ лучше найти место в гостиной. Но кому как удобно! – резюмировала Виктория Дронова.