Переоборудование квартиры под офис или магазин: что изменится в Украине

В Украине подготовили новый Порядок определения технической возможности разделения, объединения или выделения доли из объекта недвижимого имущества. Документ разработало Министерство развития общин и территорий.

В нем указаны нормы и ограничения для тех владельцев имущества, которые планируют объединить, разделить или переоборудовать квартиру под офис, магазины и пр. Что изменит новый Порядок, пояснила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

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Как было раньше

По словам Виктории Берещак, ранее переоборудование недвижимости носило "хаотичный характер". Площадь делили на небольшие блоки и сдавали в аренду нескольким арендаторам. При этом санитарные, строительные нормы и техника безопасности могли нарушаться в целях экономии. Эксперт уточнил, что из-за несоблюдения технических требований к перепланировке, любое ЧП (например, пожар) могло привести к трагедии и человеческим жертвам.

Арендаторы получат более комфортные условия труда / Фото Pixabay

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Что определяет новый Порядок

В первую очередь, в документе озвучены требования к оценке технической возможности любого деления или объединения.

Так, частные дома, дачи, квартиры в домах могут быть поделены, согласно новому Порядку, только если отдельные части, которые будут созданы в результате их деления, состоят из изолированной совокупности жилых и нежилых (кухня, санузел как минимум) помещений,

– пояснила Виктория Берещак.

Она уточнила, что в таком случае должен быть отдельный выход на лестничную клетку, в коридор или на улицу. Кроме того, необходимо обеспечить изоляцию от другой части квартиры, чтобы после перепланировки получился самостоятельный блок.

Этот пункт отразится на тех владельцах жилья, которые переоборудуют его под хостелы, офисы и прочие помещения.

Нежилые здания и группы нежилых помещений могут быть поделены, если отдельные части также будут состоять из изолированной совокупности с отдельным выходом на лестничную клетку, в коридор, на улицу. При этом группа нежилых помещений, созданная в результате деления, должна быть объединена,

– рассказала эксперт.

При этом запрещено, чтобы части одного помещения относились к разным новосозданным объектам.

Новые правила разработало Министерство развития общин и территорий / Фото Pixabay

Важными пунктами, по мнению обозревателя рынка недвижимости, являются требования по части отдельных выездов шириной не менее 3,5 метра. Берещак уточнила, что это необходимо не только для комфорта, но и для противопожарной безопасности.

Нововведения, разработанные Министерством развития общин и территорий, могут отразиться на стоимости аренды площадей, ведь потянут дополнительные денежные затраты от владельцев. В то же время арендаторы смогут получить более безопасные и комфортные условия.