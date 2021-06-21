Недвижимость обошлась звезде в 13,7 миллиона долларов (374 миллиона гривен). Как она выглядит – смотрите далее.
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Что есть на территории
Роскошный особняк был построен в 1976 году. Его площадь составляет 401 квадратный метр. Территория обнесена забором, однако привлекает внимание гаражной дверью с деревянной аппликацией на фасаде. Над гаражами на два автомобиля также есть две гостевых комнаты.
Основной особняк с улицы невиден, но внимание притягивает гаражная дверь / Фото realtor
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Что есть в доме
В особняке есть 5 спален и 4 ванных комнаты, санузел, столовая с роскошной люстрой и кухня с островом. Зона отдыха объединена с балконом, откуда открывается невероятный вид на океан.
Вилла позволяет наслаждаться океаном / Фото realtor
Из гостиной с высокими потолками также можно наслаждаться видом на океан. В основной спальне – большие панорамные окна, которые позволяют выйти во внутренний двор, гардеробная с индивидуальными встроенными шкафами, а в ванной – гидромассажная ванна и душ.
Как выглядит вилла Пинк в Малибу / Фото realtor.com: