Нерухомість обійшлася зірці в 13,7 мільйона доларів (374 мільйони гривень). Як вона виглядає – дивіться далі.

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Що є на території

Розкішний особняк був побудований в 1976 році. Його площа становить 401 квадратний метр. Територія обнесена парканом, проте привертають увагу гаражні двері з дерев'яною аплікацією на фасаді. Над гаражами на два автомобілі також є дві гостьові кімнати.

Основний особняк з вулиці не видно, але увагу привертають гаражні двері / Фото realtor

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Що є у будинку

В особняку є 5 спалень і 4 ванних кімнати, санвузол, їдальня з розкішною люстрою і кухня з островом. Зона відпочинку об'єднана з балконом, звідки відкривається неймовірний краєвид на океан.

Вілла дозволяє насолоджуватися океаном / Фото realtor

З вітальні з високими стелями також можна насолоджуватися видом на океан. В основній спальні – великі панорамні вікна, які дозволяють вийти у внутрішній двір, гардеробна з індивідуальними вбудованими шафами, а у ванній – гідромасажна ванна та душ.

Як виглядає вілла Пінк в Малібу / Фото realtor.com: