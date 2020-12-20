Двери занимают важное место в интерьере квартиры и дома, поэтому от их выбора зависит общий результат вашего ремонта.

Какие двери актуальны и на что обратить внимание при выборе, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.

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Выбор дверей: актуальные и устаревшие фишки

Двери стандартной высоты уступают место дверям с увеличенным дверным полотном. Двери с филенками – универсальное решение, но помните, что резные варианты, замысловатые наличники и более чем три филенки подойдут только для интерьера в классическом стиле. Глянцевые двери устарели. Выбирайте матовые поверхности. Фрезеровки геометрических форм – нет , гладкие двери – да. На дверях скрытого монтажа отлично смотрится шпон. Однако стоит воздержаться от любых поверхностей "под шпон" и пленки.

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Двери со стеклянными вставками остались в прошлом – воздержитесь от подобных вариантов. Белые двери остаются универсальным вариантом, однако актуальны также полотна в цвет стен или яркие. Самый актуальный вариант в 2020 году – двери скрытого монтажа. Также их можно сделать в металлической рамке.

Вот такие двери сейчас в тренде, но самое важное в двери – не ее внешний вид, а функционал! – подчеркнула Анастасия Рамазанова.