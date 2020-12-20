Устарело VS актуально: какие двери выбрать для квартиры
Двери занимают важное место в интерьере квартиры и дома, поэтому от их выбора зависит общий результат вашего ремонта.
Какие двери актуальны и на что обратить внимание при выборе, рассказала дизайнер интерьера Анастасия Рамазанова в своем Instagram.
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Выбор дверей: актуальные и устаревшие фишки
- Двери стандартной высоты уступают место дверям с увеличенным дверным полотном.
- Двери с филенками – универсальное решение, но помните, что резные варианты, замысловатые наличники и более чем три филенки подойдут только для интерьера в классическом стиле.
- Глянцевые двери устарели. Выбирайте матовые поверхности.
- Фрезеровки геометрических форм – нет , гладкие двери – да.
- На дверях скрытого монтажа отлично смотрится шпон. Однако стоит воздержаться от любых поверхностей "под шпон" и пленки.
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- Двери со стеклянными вставками остались в прошлом – воздержитесь от подобных вариантов.
- Белые двери остаются универсальным вариантом, однако актуальны также полотна в цвет стен или яркие.
- Самый актуальный вариант в 2020 году – двери скрытого монтажа. Также их можно сделать в металлической рамке.
Вот такие двери сейчас в тренде, но самое важное в двери – не ее внешний вид, а функционал! – подчеркнула Анастасия Рамазанова.
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