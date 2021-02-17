Как подобрать ковер под интерьер квартиры: интересные приемы от дизайнера
Ковры всегда считались элементом, который придает интерьеру уюта, комфорта и свежести.
Источник:Инстаграм Анны Петайкиной
Как подобрать ковер, чтобы он сочетался со всеми предметами в интерьере, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.
Интересно Какие шторы в тренде: дизайнер интерьера назвала самые модные варианты
Ковер не только придает уют и обеспечивает комфорт для ног, но также отлично справляется с задачей зонирования пространства и помогает разнообразить интерьер,
– отметила Петайкина.
По ее словам, ковры всегда были в моде, а со временем просто трансформируются под разные стили интерьера.
Как подобрать ковер, который впишется в интерьер
- Цвет ковра можно подобрать под мебель, которая будет находиться рядом. Помните, что ковер не должен сливаться с диваном и креслом. Лучшими решениями будет, например, светлая мебель и темный ковер или наоборот.
- Ковер можно подбирать под пол. Это должны быть контрастирующие цвета. По словам дизайнера интерьера, это может быть черный пол + белые ковры, бежевый пол + темно-коричневый ковер.
- Расцветку ковра можно подбирать под крупные вертикальные поверхности под шторы или стены.
Ковер должен сочетаться с интерьером / Фото pinterest
Читайте также Как подобрать межкомнатные двери: важные нюансы, которые следует учесть
- Ковер можно сочетать с цветовыми пятнами в интерьере (панно, торшер, пуф, подушки и пр.).
- Еще один вариант – многоцветный ковер, однако здесь важно не перестараться.
У каждого цветного ковра есть основной цвет, под него используйте цветовые схемы,
– добавила Анна Петайкина.
По ее словам, цветной ковер придаст комнате "энергичное настроение".
Поделиться новостью