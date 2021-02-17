Ковры всегда считались элементом, который придает интерьеру уюта, комфорта и свежести.

Как подобрать ковер, чтобы он сочетался со всеми предметами в интерьере, рассказала дизайнер интерьера Анна Петайкина.

Интересно Какие шторы в тренде: дизайнер интерьера назвала самые модные варианты

Ковер не только придает уют и обеспечивает комфорт для ног, но также отлично справляется с задачей зонирования пространства и помогает разнообразить интерьер,

– отметила Петайкина.

По ее словам, ковры всегда были в моде, а со временем просто трансформируются под разные стили интерьера.

Как подобрать ковер, который впишется в интерьер

Ковер может контрастировать или сливаться с цветом интерьера.

Цвет ковра можно подобрать под мебель , которая будет находиться рядом. Помните, что ковер не должен сливаться с диваном и креслом. Лучшими решениями будет, например, светлая мебель и темный ковер или наоборот.

, которая будет находиться рядом. Помните, что ковер не должен сливаться с диваном и креслом. Лучшими решениями будет, например, светлая мебель и темный ковер или наоборот. Ковер можно подбирать под пол . Это должны быть контрастирующие цвета. По словам дизайнера интерьера, это может быть черный пол + белые ковры, бежевый пол + темно-коричневый ковер.

. Это должны быть контрастирующие цвета. По словам дизайнера интерьера, это может быть черный пол + белые ковры, бежевый пол + темно-коричневый ковер. Расцветку ковра можно подбирать под крупные вертикальные поверхности под шторы или стены.

Ковер должен сочетаться с интерьером / Фото pinterest

Читайте также Как подобрать межкомнатные двери: важные нюансы, которые следует учесть

Ковер можно сочетать с цветовыми пятнами в интерьере (панно, торшер, пуф, подушки и пр.).

в интерьере (панно, торшер, пуф, подушки и пр.). Еще один вариант – многоцветный ковер, однако здесь важно не перестараться.

У каждого цветного ковра есть основной цвет, под него используйте цветовые схемы,

– добавила Анна Петайкина.

По ее словам, цветной ковер придаст комнате "энергичное настроение".