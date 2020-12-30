От этого зависит комфорт: что нужно учесть в интерьере спальни
В спальне, как и в любой другой комнате, очень важно спланировать все до мельчайших деталей.
Что нужно учесть на этапе ремонта в спальной комнате, чтобы проживание было комфортным, рассказала дизайнер интерьера из in_design.studio в Instagram.
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Планируя интерьер спальни, нужно учесть много деталей: как будут выдвигаться ящики комода, открываться дверь, достаточно ли места для прохода между кроватью и шкафом, удобно ли будет стелить постель. Чтобы быть уверенным в своих расчетах, лучше не прикидывать на глаз, а довериться точным числам, воспользоваться знаниями науки – эргономики, – отметила дизайнер интерьера.
Что нужно учесть
- Кровать должна размещаться так, чтобы находясь на ней, вы видели людей, входящих в комнату. Ширина прохода по бокам от кровати и перед ней должна быть не менее 70-80 см.
- Прикроватные тумбочки нужны, несмотря на спорные мнения. У вас должно быть место, где будет находиться телефон, книга, планшет или стакан воды. Без тумб – все это будет на полу.
Эргономику спальни нужно продумать до ремонта / Фото salon
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- Система хранения. Если место позволяет, лучше сделать гардеробную. Если комната небольшая – продумайте шкаф (встроенный выглядит не так громоздко, как отдельно стоящий).
- Если у вас в комнате будет шкаф с распашными дверцами, предусмотреть не менее 800 мм – 500 мм уйдет на открывание дверцы и 300 мм на подход к шкафу.
- Для размещения комода с выдвижными ящиками нужно не менее 900 мм прохода (для самого комода понадобится 500 мм).
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