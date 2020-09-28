Чому квартира виглядає брудною після прибирання: 5 причин
Досить часто після прибирання, квартира все одно здається брудною.
З яких причин це відбувається, розповідає 24 канал.
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Постіль
Якщо в кімнаті не прибрана постіль, не заправлене ліжко – кімната виглядає недоглянутою. Накрийте спальне місце покривалом або пледом, щоб у приміщенні був порядок.
Неприбране ліжко здешевлює приміщення / Фото biletik.aero
Багато взуття та речей у передпокої
Вхідна зона у житлі – перше, що впадає в очі. Для того, щоб там завжди був порядок – ховайте взуття та верхній одяг. Також ефект захаращеності створюють дрібні предмети – ключі, сумки, окуляри і т.д. Їх теж рекомендується тримати у закритих шафках.
У коридорі не варто залишати більше однієї пари взуття / Фото kuppe
Вікна
Брудні вікна в квартирі виключають відчуття чистоти в будинку. Після миття через чисте скло проникає більше природного світла, що надає свіжості житла.
Чисті вікна надають квартирі затишку / Фото mr-build
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Відкриті полиці і стелажі
Відчуття безладу в будинку можуть створювати забиті полиці і стелажі. Приберіть зайві предмети – фігурки, рамки, вази та інше. Чим вільніші полиці – тим доглянутішим виглядає приміщення.
Вільні полиці надають кімнаті простору / Фото kvartblog
Стільниця на кухні
Якщо кухонна стільниця завалена посудом, кухонним приладдям – кімната здається брудною і недоглянутою. Побутову техніку, яка не використовується щодня, заховайте в шафи.
Стільниця повинна бути вільною / Фото sanyo-electric