Досить часто після прибирання, квартира все одно здається брудною.

З яких причин це відбувається, розповідає 24 канал.

Цікаво Нова кухня без ремонту: цікаві лайфхаки

Постіль

Якщо в кімнаті не прибрана постіль, не заправлене ліжко – кімната виглядає недоглянутою. Накрийте спальне місце покривалом або пледом, щоб у приміщенні був порядок.

Неприбране ліжко здешевлює приміщення / Фото biletik.aero

Багато взуття та речей у передпокої

Вхідна зона у житлі – перше, що впадає в очі. Для того, щоб там завжди був порядок – ховайте взуття та верхній одяг. Також ефект захаращеності створюють дрібні предмети – ключі, сумки, окуляри і т.д. Їх теж рекомендується тримати у закритих шафках.

У коридорі не варто залишати більше однієї пари взуття​ / Фото kuppe

Вікна

Брудні вікна в квартирі виключають відчуття чистоти в будинку. Після миття через чисте скло проникає більше природного світла, що надає свіжості житла.

Чисті вікна надають квартирі затишку​ / Фото mr-build

Читайте Корисні побутові звички для власників маленьких квартир

Відкриті полиці і стелажі

Відчуття безладу в будинку можуть створювати забиті полиці і стелажі. Приберіть зайві предмети – фігурки, рамки, вази та інше. Чим вільніші полиці – тим доглянутішим виглядає приміщення.

Вільні полиці надають кімнаті простору / Фото kvartblog

Стільниця на кухні

Якщо кухонна стільниця завалена посудом, кухонним приладдям – кімната здається брудною і недоглянутою. Побутову техніку, яка не використовується щодня, заховайте в шафи.

Стільниця повинна бути вільною​ / Фото sanyo-electric