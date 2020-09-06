Даже в небольшой ванной комнате можно разместить все необходимое. Для этого нужно все лишь правильно организовать хранение.

Это поможет уберечь ванную от захламленности, а также сделать ее функциональной и уютной, рассказывает 24 канал.

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Пространство над стиральной машиной

Довольно часто этот "кусок" остается пустующим, однако можно установить там вместительный шкаф. В нем можно спрятать ванные принадлежности, шампуни, средства для гигиены и пр. Кроме того, на дверцах шкафа не будут лишними крючки для полотенец.

Вместительный шкаф можно разместить над стиральной машиной / Фото inmyroom

Полки

Чем больше полок – тем лучше. Их можно крепить к стене, а также к боковой части пенала, тумбы или ящиков для хранения.

В ванной следует предусмотреть больше полок / Фото inmyroom

Шкаф-пенал

Удобный предмет мебели для ванной. Благодаря своим компактным размерам шкаф-пенал не перегружает помещение, но при этом в нем можно спрятать бытовую химию.

Шкаф-пенал – практичное решение для ванной / Фото inmyroom

Система хранения в стенах

Шкафы можно встроить по периметру стен в ванной. Так удастся скрыть все стояки и, конечно же, спрятать все нужные мелочи.

Спрятанные шкафы помогут организовать систему хранения / Фото inmyroom

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Место над унитазом

Эта поверхность может использоваться для небольшого навесного шкафчика или полок.

Навесной шкаф можно расположить над унитазом / Фото inmyroom

Пространство под ванной

На этом отрезке можно предусмотреть место для хранения хозяйственных принадлежностей. Спрятать его поможет специальный экран или обычная шторка.

Место под ванной можно использовать с пользой / Фото inmyroom

Стеллаж-лестница

Еще один стильный предмет, который много лет не теряет своей актуальности. Продумать его можно с полками разной глубины. Там можно разместить корзины, текстиль и другие ванные принадлежности.

Стеллаж-лестница выглядит как стильный предмет интерьера / Фото inmyroom

Ниши

Не новое, но популярное и актуальное решение. Ниши станут отличным дополнением к навесным шкафам и полкам. Удачное место для их расположения – в зоне душевой или возле раковины. Важный нюанс – ниши возможно продумать только в ненесущих конструкциях.

Ниши возможно сделать только в ненесущих стенах / Фото inmyroom