Навіть у невеликій ванній кімнаті можна розмістити все необхідне. Для цього потрібно всього лиш правильно організувати зберігання.

Це допоможе вберегти ванну від захаращеності, а також зробити її функціональною і затишною, розповідає 24 канал.

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Простір над пральною машиною

Досить часто цей "шматок" залишається порожнім, однак можна встановити там містку шафу. У ній можна заховати ванні приналежності, шампуні, засоби для гігієни та ін. Крім того, на дверцятах шафи не будуть зайвими гачки для рушників.

Містку шафу можна розмістити над пральною машиною​ / Фото inmyroom

Полиці

Чим більше полиць – тим краще. Їх можна кріпити до стіни, а також до бічної частини пенала, тумби або ящиків для зберігання.

У ванній слід передбачити більше полиць​ / Фото inmyroom

Шафа-пенал

Зручний предмет меблів для ванної. Завдяки своїм компактним розмірам шафа-пенал не перевантажує приміщення, але при цьому в ньому можна сховати побутову хімію.

Шафа-пенал – практичне рішення для ванної / Фото inmyroom

Система зберігання у стінах

Шафи можна вбудувати по периметру стін у ванній. Так вдасться приховати всі стояки і, звичайно ж, заховати всі потрібні дрібниці.

Заховані шафи допоможуть організувати систему зберігання​ / Фото inmyroom

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Місце над унітазом

Ця поверхня може використовуватися для невеликої навісної шафки або полиць.

Навісну шафу можна розташувати над унітазом / Фото inmyroom

Простір під ванною

На цьому відрізку можна передбачити місце для зберігання господарського приладдя. Сховати його допоможе спеціальний екран або звичайна шторка.

Місце під ванною можна використовувати з користю​ / Фото inmyroom

Стелаж-сходи

Ще один стильний предмет, який багато років не втрачає своєї актуальності. Продумати його можна з полицями різної глибини. Там можливо розмістити кошики, текстиль та інші ванні приналежності.

Стелаж-сходи виглядає як стильний предмет інтер'єру / Фото inmyroom

Ніші

Не нове, але популярне і актуальне рішення. Ніші стануть відмінним доповненням до навісних шаф і полиць. Вдале місце для їх розташування – у зоні душової або біля раковини. Важливий нюанс – ніші можливо продумати лише в ненесучих конструкціях.

Ніші можна зробити лише в не несучих стінах / Фото inmyroom