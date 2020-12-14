Как не промахнуться с цветом стен в квартире: дизайнер интерьера назвала способ
Для того чтобы не прогадать с цветом стен в квартире или доме, необходимо сделать выкрасы.
Зачем они нужны, и что нужно учесть в процессе, рассказала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.
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Зачем нужны выкрасы
- Благодаря выкрасам вы сможете посмотреть, как выбранный вами цвет смотрится в помещении, как он выглядит при определенном освещении. Это очень важно, чтобы потом не пришлось перекрашивать все стены.
- Выкрасы позволяют увидеть, как выбранные вами предметы и материалы сочетаются между собой.
Как делаются выкрасы
- Выбор краски
- Выбор оттенков (лучше сразу нескольких)
- Приобретение минимального объема краски выбранных оттенков
- Маляр наносит краску на гипсоркартон.
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Далее выкрасы рассматриваются под дневным и искусственным светом, а также в разное время суток. Это позволит проверить, как выбранные оттенки выглядят в вашем интерьере.
Кроме того, у многих производителей краски сразу есть готовые выкрасы, которые можно взять на объект.
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