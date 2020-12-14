Для того чтобы не прогадать с цветом стен в квартире или доме, необходимо сделать выкрасы.

Зачем они нужны, и что нужно учесть в процессе, рассказала дизайнер интерьера Ольга Бондарь в своем Instagram.

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Зачем нужны выкрасы

Благодаря выкрасам вы сможете посмотреть, как выбранный вами цвет смотрится в помещении, как он выглядит при определенном освещении . Это очень важно, чтобы потом не пришлось перекрашивать все стены.

как он . Это очень важно, чтобы потом не пришлось перекрашивать все стены. Выкрасы позволяют увидеть, как выбранные вами предметы и материалы сочетаются между собой.

Как делаются выкрасы

Выбор краски Выбор оттенков (лучше сразу нескольких) Приобретение минимального объема краски выбранных оттенков Маляр наносит краску на гипсоркартон.

Важно! Дизайнер интерьера не рекомендует самостоятельно делать выкрасы. Только профессиональный маляр знает, как правильно подготовить поверхность, а также чем и сколько краски наносить.

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Далее выкрасы рассматриваются под дневным и искусственным светом, а также в разное время суток. Это позволит проверить, как выбранные оттенки выглядят в вашем интерьере.

Кроме того, у многих производителей краски сразу есть готовые выкрасы, которые можно взять на объект.