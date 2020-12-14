Для того щоб не помилитися з кольором стін у квартирі або будинку, необхідно зробити викраси.

Навіщо вони потрібні, і що треба врахувати у процесі, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.

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Навіщо потрібні викраси

Завдяки викрасам ви зможете подивитися, як обраний вами колір виглядає у приміщенні, як він виглядає при певному освітленні . Це дуже важливо, щоб потім не довелося перефарбовувати всі стіни.

як він . Це дуже важливо, щоб потім не довелося перефарбовувати всі стіни. Викраси дозволяють побачити, як вибрані вами предмети і матеріали поєднуються між собою.

Як робляться викраси

Вибір фарби Вибір відтінків (краще відразу декількох) Придбання мінімального об'єму фарби обраних відтінків Маляр наносить фарбу на гіпсоркартон.

Важливо! Дизайнерка інтер'єру не рекомендує самостійно робити пофарбувати викраси. Тільки професійний маляр знає, як правильно підготувати поверхню, а також чим та скільки фарби наносити.

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Далі пофарбувати розглядаються під денним і штучним світлом, а також в різний час доби. Це дозволить перевірити, як вибрані відтінки виглядають у вашому інтер'єрі.

Крім того, у багатьох виробників фарби відразу є готові викраси, які можна взяти на об'єкт.