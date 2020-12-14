Як не промахнутися з кольором стін у квартирі: дизайнерка інтер'єру назвала спосіб
Для того щоб не помилитися з кольором стін у квартирі або будинку, необхідно зробити викраси.
Навіщо вони потрібні, і що треба врахувати у процесі, розповіла дизайнерка інтер'єру Ольга Бондар у своєму Instagram.
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Навіщо потрібні викраси
- Завдяки викрасам ви зможете подивитися, як обраний вами колір виглядає у приміщенні, як він виглядає при певному освітленні. Це дуже важливо, щоб потім не довелося перефарбовувати всі стіни.
- Викраси дозволяють побачити, як вибрані вами предмети і матеріали поєднуються між собою.
Як робляться викраси
- Вибір фарби
- Вибір відтінків (краще відразу декількох)
- Придбання мінімального об'єму фарби обраних відтінків
- Маляр наносить фарбу на гіпсоркартон.
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Далі пофарбувати розглядаються під денним і штучним світлом, а також в різний час доби. Це дозволить перевірити, як вибрані відтінки виглядають у вашому інтер'єрі.
Крім того, у багатьох виробників фарби відразу є готові викраси, які можна взяти на об'єкт.
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