Красивые декоративные свечи могут до неузнаваемости изменить характер и образ жилья. Для этого необходимо подобрать композицию и цветовую гамму декора.

Как можно преобразить жилье с помощью декоративных свечей, рассказывает 24 канал.

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Композиция

Одинокой свечей в интерьере вряд ли кого-то удивишь или поразишь, а вот красивая композиция сразу бросается в глаза. Свечи можно разместить на подносе или, если вы решили поставить только одну свечу, подберите для нее необычную банку или подсвечник.

Важно помнить, что свечи должны вписываться в общую стилистику комнаты / Фото postroika

Свечи и экостиль

В последние годы экостиль стал трендом в интерьере. Натуральные свечи из вощины не только украсят квартиру или дом, но и придадут ему особую атмосферу.

Натуральные свечи добавляют уюта и тепла / Фото izi

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Свечи и фонари

Классическое сочетание, которое можно вписать в любой стиль. Обычный фонарь придаст жилью индивидуальности и тепла.

С помощью свечей и фонарей можно преобразить помещение / Фото dg-home

Праздничный декор

Свечи особенно уместны во время семейных торжеств или каких-то праздников. Например, на Новый год или Рождество. Они дарят особую атмосферу и настроение.

Праздничное настроение можно создать с помощью свечей / Фото goodfon