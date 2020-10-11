Красиві декоративні свічки можуть до невпізнанності змінити характер і образ житла. Для цього необхідно підібрати композицію і колірну гамму декору.

Як можна перевтілити житло за допомогою декоративних свічок, розповідає 24 канал.

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Композиція

Одинокою свічкою в інтер'єрі навряд чи когось здивуєш або вразиш, а ось красива композиція відразу впадає в очі. Свічки можна розмістити на підносі або, якщо ви вирішили поставити лишеи одну свічку, підберіть для неї незвичайну банку або свічник.

Важливо пам'ятати, що свічки повинні вписуватися в загальну стилістику кімнати​ / Фото postroika

Свічки і екостиль

Останніми роками екостиль став трендом в інтер'єрі. Натуральні свічки з вощини не тільки прикрасять квартиру або будинок, але і додадуть йому особливої атмосфери.

Натуральні свічки додають затишку і тепла​ / Фото izi

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Свічки і ліхтарі

Класичне поєднання, яке можна вписати в будь-який стиль. Звичайний ліхтар додасть житлу індивідуальності і тепла.

За допомогою свічок і ліхтарів можна перевтілити приміщення / Фото dg-home

Святковий декор

Свічки особливо доречні під час сімейних торжеств або якихось свят. Наприклад, на Новий рік чи Різдво. Вони дарують особливу атмосферу і настрій.

Святковий настрій можна створити за допомогою свічок / Фото goodfon